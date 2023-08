'Digo às companheiras que aqui estão' aborda a luta das domésticas

A capacidade de alargar os horizontes de quem tem acesso a temáticas como a dos direitos das trabalhadoras domésticas volta a fazer do cinema um importante aliado na luta por avanços rumo à construção de um convívio melhor.

Esta pode ser uma boa razão para comparecer, às 18h30 de hoje, ao Cinema do Museu, do Circuito Sala de Arte, no Corredor da Vitória.

A exibição do documentário “Digo às companheiras que aqui estão” aborda a trajetória de Lenira Carvalho, precursora da luta por direitos das trabalhadoras domésticas.

Com entrada gratuita, a película será sucedida do debate “Comunicação, memória e as lutas das mulheres”, iniciativa da Oficina de Comunicação do Programa Doar para Transformar.

A atividade é desenvolvida pela Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a Cese, no ano de seu primeiro cinquentenário, comemorado com entusiasmo pela cidadania brasileira, em reconhecimento à presença combativa da instituição alinhada com o valor da justiça reparadora.

– A partir da trajetória de Lenira nós vamos discutir a importância da comunicação e da memória para a luta das mulheres – explica a assessora de projetos e formação da Cese, Viviane Hermida, coordenadora do projeto.

Para Viviane Hermida, a história de Lenira ganha força, pois vai muito além da questão de classe, ao ser superexplorada, mas tem também o componente étnico – a maioria das trabalhadoras domésticas é negra.

A apreciação da obra, e o posterior processo de produção de pensamentos sobre o tema, tem tudo para transformar-se em vibrante ato político, pois são 18 organizações sociais de mulheres do Nordeste com presenças confirmadas.

Jornada Preta

A reparação dos efeitos de 400 anos de desigualdade e maus tratos deve contar com todas e todos na nova edição da Jornada Preta, visando aproveitamento de universitários em programa de estágio.

A iniciativa visa reduzir o desequilíbrio verificado entre as equipes de trabalho da companhia Braskem.

O ingresso dos estudantes autoproclamados afrodescendentes pode acontecer mediante inscrições já abertas. A ação depende do bom desempenho da plataforma chamada Bettha, empresa incentivadora de projetos pautados em inovação, pertencente ao grupo Companhia de Talentos.

POUCAS & BOAS

Em Sento Sé termina hoje a 30ª Reunião Plenária Ordinária do Comitê de Bacias Hidrográficas dos Rios Baianos do Entorno do Lago de Sobradinho (CBHLS), a partir das 8h30 no auditório da Câmara de Vereadores. Com foco principal nas temáticas relacionadas aos projetos de recuperação de nascentes, também estão em pauta assuntos como a introdução ao Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), dentre outros. Com apoio da secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, o evento foi aberto ontem pela manhã.



Os serviços do ‘Cejusc Itinerante’ começam a ser disponibilizados hoje a partir das 9h em estrutura montada no estacionamento do Parque Shopping Bahia em Lauro de Freitas. O Cejusc Itinerante é uma promoção do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), através do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos (CEJUSC), em parceria com a Cufa (Central Única das Favelas) e a Coobma (Cooperativa de Transportes e Turismo Borda da Mata). A prefeitura local apoia a iniciativa que conta com serviços processuais e pré-processuais gratuitos.



Com a participação de representantes políticos, pesquisadores e produtores da região do clima semiárido baiano, a 10ª edição da feira de inovação tecnológica Semiárido Show foi aberta ontem na estação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) de Petrolina (PE). Na programação do evento, debates e capacitações focados na produção através da convivência com o clima. Até a próxima sexta-feira, estão previstos 10 seminários e 50 palestras.