Encontro debate segurança viária

Imediatamente após a realização da 8ª Semana Nacional de Trânsito, a encerrar-se amanhã, está prevista a realização do 8º encontro de Segurança Viária, com o tema "Fiscalização do Trânsito para resultados", previsto para os dias 28 e 29, das 8h30min às 18 horas, no auditório da Secretaria de Infraestrutura do Estado, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

As inscrições para o workshop já estão abertas, mas vale a pena se apressar, pois o interesse é grande em conhecer o trabalho para prevenir e reduzir acidentes e a ocorrência de óbitos em rodovias estaduais, federais e vias urbanas em geral na Bahia.

A iniciativa corresponde à necessidade de baixar os números das estatísticas apresentadas por representantes de órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito.

Estão envolvidos no trabalho coletivo a Seinfra, o Conselho Estadual de Trânsito (Cetran), o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-Ba), o Comando Especializado de Policiamento Rodoviário, a Polícia Rodoviária Federal e Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Com tantas equipes de servidores, os mais preparados estão em fase final de edição em aplicativos na engenhoca de trabalho virtual, para servirem de base os eslaides visando a presença em especialistas em segurança viária.

A programação seguirá com cursos voltados para entidades ligadas a órgãos executivos de trânsito do município, ao operarem na fiscalização do Estado, nas tardes da próxima quinta e sexta-feira.

O cadastro é gratuito e pode ser preenchido através do link abaixo disponível no Google Forms: https://forms.gle/4JWfJWyQ8kAA5G1S6

Conceito máximo no MEC

Nascido do embrião das Faculdades Jorge Amado, na virada do século, o Centro Universitário Unijorge comemora com merecida euforia a conquista do conceito máximo de excelência. A nota 5, a maior possível, veio no processo de recredenciamento institucional promovido pelo Ministério da Educação, como forma de verificar a qualidade do processo ensino-aprendizagem e das pesquisas realizadas pelas instituição.



– Esta conquista reflete a qualidade do ensino e pesquisa, além da estrutura que a Unijorge oferece, com laboratórios, núcleos de práticas e uma metodologia inovadora e pioneira – disse o reitor Nédio Pereira Júnior.





POUCAS & BOAS

A 1ª Ecotrilha de Formosa do Rio Preto reúne hoje a partir das 7h, atletas locais e da região com concentração na praça da Igreja Matriz. Ao todo serão R$ 10 mil em prêmios para as categorias profissional e amador, que além de medalhas e troféus, receberão almoço distribuído pela organização do evento. Para confirmar a inscrição, cada atleta fez a doação de 5 kg de alimentos não perecíveis. O percurso levará os participantes às trilhas existentes nos arredores da cidade.



A segunda edição do ‘Triathlon Internacional Porto Seguro de longa distância’ movimenta hoje a Avenida Beira Mar na Orla Norte, com largada às 6h. Com 1,9 km de nado, 70 km de ciclismo e 21 km de corrida a expectativa é que 250 atletas participem. A etapa é válida pelo Circuito Brasileiro de Triathlon de Longa Distância e seletiva para o mundial da modalidade.

O município de Itaetê comemorará 62 anos de emancipação política amanhã, com ato cívico às 10h na prefeitura e festa pública na avenida a partir das 20h. Desde sexta-feira a cidade está com programação alusiva à data festiva, quando apresentações escolares abrilhantaram evento no Ginásio de Esportes. No mesmo espaço acontece hoje a solenidade para entrega de títulos de cidadãos Itaeteenses, com autoridades locais e convidados. Localizado na região central da Bahia, parte de Itaetê compreende o Parque Nacional da Chapada Diamantina. Os atrativos mais conhecidos são o Poço Encantado, a Gruta da Lapa do Bode a a Trilha das grandes cachoeiras (do Encantado, do Herculano, da Roncadeira e Bom Jardim).