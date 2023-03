Encontro no Canadá abre caminho à Bahia

Visando fortalecer as relações comerciais com outros países, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico terá uma equipe formada por alguns de seus mais capacitados servidores participando amanhã de encontro internacional no Canadá.

A mineração, por suposto, estará na pauta, pois nem todo Estado da federação tem a satisfação de anunciar o resultado de R$ 1 bilhão e 100 mil reais em produção mineral baiana comercializada, como ocorreu em janeiro, segundo dados oficiais.

Para quem ainda tem dúvida se a narrativa é a mais fidedigna possível ou não ao desempenho da mineração, tem outro número convertido em argumento forte: o valor auferido é quase 70% maior em relação ao mesmo mês de janeiro em 2022.

O crescimento exponencial teria legitimidade por sair publicado no Sumário Mineral, editado pela própria secretaria, como forma de manter atualizados os dados confiáveis relacionados ao setor.

–A Bahia é o Estado brasileiro com maior potencial mineral inexplorado e, portanto, objeto de interesse de grandes empresas mineradoras internacionais –, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida, na expectativa de divulgação de outras boas novas nos próximos meses.

Para Angelo Almeida, é importante apresentar as oportunidades minerais, especialmente as obtidas pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, autarquia responsável por atrair mineradoras a partir de produção de conhecimento sobre a descoberta de jazidas e minas na Bahia.

O secretário explica o ótimo desempenho da Bahia, com este incentivo incessante à extração de minérios, como o níquel em Itagibá, o vanádio em Maracás e o ouro de Santaluz e Valente.

Menino escritor lança livro



Um escritor de apenas 10 anos faz sua estreia no mundo da literatura hoje às 14 horas, em Camaçari, com o lançamento de seu livro Reino Encantado de uma cor só. A sessão de autógrafos, programada para o Boulevard Shopping, no piso L1, vai reunir outras crianças e adultos perseverantes em não perder a ternura jamais.

–O livro tem como objetivo inspirar a relação entre pai e filho, mostrando a importância de os pais estarem presentes na vida dos pequenos, além de servir como incentivo para que outras crianças possam enveredar pelo mundo da imaginação, da leitura e da escrita – disse o pai e coautor, Ícaro Martins.

MP se destaca nas redes

O Ministério Público estadual (MP-BA) é um dos finalistas do Prêmio Social Media Gov, na categoria “Colaboração”, pela parceria com o influencer Ivan Mesquita (O Cêro), convidado para participar da campanha do Dia Nacional do Ministério Público. O MP concorre com outros quatro indicados na categoria. O prêmio é uma iniciativa da We Gov, startup focada em estimular ações inovadoras no setor público, e vai acontecer no dia 27 de abril, em Florianópolis, durante a 12ª edição do Redes WeGov.

POUCAS & BOAS

- A Arena Mamagaia, em Porto Seguro, estará agitada neste final de semana com o Campeonato de Futebol & Futevôlei, com início às 8h de hoje. O evento faz parte do projeto ‘Verão do Bem’, organizado pela gestão municipal para apoiar e incentivar a prática esportiva entre a população. O evento, que reúne equipes de diversas idades, termina amanhã.

- O programa ‘É o bicho’ completou um ano em fevereiro comemorando mais de mil castrações gratuitas de cãos e gatos, com prioridade para famílias carentes, ONGs, abrigos. A estimativa é que o trabalho reduziu em 5.384 os novos animais na cidade de Barreiras.

- A Casa do Poeta de Alagoinhas (Caspal) abriu as inscrições para o II Concurso Literário Infanto Juvenil, com publicação de livro físico e e-book com as obras selecionadas. A antologia ‘Jovens Florescendo na Literatura II’ terá trabalhos de escritores e escritoras com idades entre 10 e 18 anos, estudantes do município. Mais informações: instagram.com/caspal.alagoinhas