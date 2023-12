Fred Dantas no Feliz “Musical” | A TARDE

A série de concertos de Natal, sob a regência de Fred Dantas, terá seu auge no encerramento dos cortejos, amanhã, na Rua Chile e no Terreiro de Jesus, com a ampliação do coral, dentro do projeto Música das Nascentes e Filarmônica Ambiental.

Este ano, seguindo uma escalada em tom maior, o maestro, à frente das apresentações mais aguardadas a cada período de Boas Festas, já esteve no Sacadas Musicais, com o espetáculo das seis janelas do Pelourinho.

O objetivo de oferecer a arte mais sublime para públicos diversos levou a Filarmônica para Itacimirim, e a Organização de Auxílio Fraterno (OAF), entre outras apresentações ao longo do mês de dezembro.

– Começamos o projeto com um grupo de 16, e hoje, além deste número, acrescentamos 14 músicos. Alguns que cantavam agora também tocam algum instrumento – afirmou o maestro Fred Dantas.

No Sacadas do Pelourinho, o coral Música das Nascentes compartilhou o protagonismo com apresentações de corais ligados a projetos beneficentes coordenados por organizações independentes da sociedade civil.

O trabalho de compartilhar as delícias sonoras integra a partitura da Fundação Eco Educativa Fred Dantas, criada em Barra de Pojuca, distrito de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

A cantata em Itacimirim, em local privilegiado pela natureza exuberante, foi promovida pela Confraria de Amigos das Artes, com apoio de seis comerciantes e cinco moradores, além da rede supermercadista Atakarejo.

Criador da fundação Eco Educativa em 1996, Fred Dantas regeu dois grupos e tocou no concerto, com repertório de músicas tradicionais do Natal, temperado com o cancioneiro popular e composições de sua autoria.

Ano Novo de Porto Seguro

A Passarela da Cultura receberá a festa do Ano Novo de Porto Seguro e terá três dias de comemorações, com 15 minutos de fogos de artifício na virada. Na virada do ano, à meia-noite, a cidade será iluminada por uma queima de fogos com duração de 15 minutos, marcando o início de 2024. A programação dos festejos começa dia 30 e 31 com bandas regionais. O ponto alto será o show com o embaixador do Turismo brasileiro, Carlinhos Brown, dia 1º de janeiro, a partir das 16h. A proposta dos organizadores é reunir as famílias, grupos de amigos, moradores e turistas nos três dias do evento. A coordenação é da prefeitura local.

“Candomblé Legal”

O trabalho de legalizar 56 terreiros de São Francisco do Conde, cidade histórica do Recôncavo baiano, é a primeira diligência da ekéde e delegada de polícia, Patrícia Pinheiro, para o Ano Novo.

Presidenta da Federação Nacional e Internacional das Makotas, Ekédes e Yarobás, posições ocupadas por mulheres na alta hierarquia dos candomblés de origens diversas, Patrícia Pinheiro vai apoiar 20 terreiros na primeira etapa.

Embora tenham resistido, por séculos a perder a conta do tempo, à pressão das instituições, este necessário distanciamento terminou por produzir um isolamento de um ponto de vista jurídico, na avaliação de Patrícia Pinheiro.

– Já estamos com a advogada, por sinal minha prima, para registrar em cartório todos os estatutos dos 56 terreiros, porque tendo existência jurídica, vão poder disputar editais e fortalecer os recursos – afirmou a ekéde, em meio a mais uma mudança de circunscrição, no ofício policial, saindo agora de Ituberá para Santo Antônio de Jesus, no Baixo Sul.

Segundo Patrícia Pinheiro, as constantes obrigações relacionadas aos rituais das religiões africanas reinventadas na Bahia, também contribuem para desviar a atenção dos líderes babalorixás (homens) e iyalorixás (mulheres).

Com a conclusão do trabalho de reconhecimento dos terreiros, nos trâmites oficiais, virá a capacitação para o aprendizado de captar recursos de financiamento para projetos sociais como objetivo primordial dos terreiros.

Tida como uma das principais lideranças femininas no ativismo religioso, ao construir acordos e alianças com os setores mais diversos da sociedade, a ekéde planeja também produzir cartilhas para instruir os povos dos terreiros.

Da redação, com Miriam Hermes