Indaiá preserva arte da guerrilha

Uma nova linha de embornais (bolsas para transportar mantimentos) já está pronta à espera de apreciadores da arte da guerrilha rural de 100 anos atrás, hoje defendida por sua última costureira, Indaiá dos Santos, neta do histórico casal Corisco e Dadá.

Além da comodidade de poder levar objetos, distribuindo-se o peso pelo amplo e resistente espaço interno, o trabalho é considerado belo por todos quantos o apreciam, destacando-se o escritor, poeta, professor e humanista Florisvaldo Mattos.

- Aproveitei a data de morte do meu avô Corisco, agora dia 24 de maio, para anunciar os novos produtos, ao custo de R$ 250, cada”, afirmou Indaiá dos Santos.

A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Salvador recebeu sugestão para outorgar a Indaiá dos Santos, o título de cidadã soteropolitana, reconhecendo seu mérito e talento em promover a defesa da resistência em prol de comunidades abandonadas pelos poderes públicos antes e após o golpe de Estado de 1930 e seu sucedâneo, o Estado Novo, em 1937.

Os guerrilheiros das zonas rurais de Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba e Ceará organizaram-se para a luta armada, muito antes do Araguaia e de Brotas de Macaúbas, ao contestarem os métodos dos grandes proprietários rurais, tendo sido o próprio pai de Lampião, morto à traição, com um tiro pelas costas.

Já o casal Corisco e Dadá acreditaram na anistia oferecida pelo governo e entregou-se à polícia, no entanto, foi recebidos a tiros: o bravo guerrilheiro morreu enquanto a esposa, alvejada na perna, foi condenada a detenção, de onde saiu graças à intervenção de Cosme de Farias, passando a viver da confecção de bornais, em seu novo casamento, antes de transmitir a arte a sua neta.

Infância Sem Racismo

A Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) volta a chamar atenção para a necessidade de pautar a questão racial desde a infância. Com a Ação Cidadã Infância Sem Racismo, a instituição convoca pais, educadores e toda a sociedade a se engajar na construção de subjetividades positivas de crianças negras e indígenas. O início da campanha deste ano acontece amanhã, dentro da programação do projeto Primeira Infância Antirracista (PIA), da Unicef, que será lançado na Escola Superior da Defensoria da Bahia, em Salvador. Em sua terceira edição, a ação mantém o enfoque na efetivação da obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena.

Cmt. da 6ª Região Militar receberá Comenda 2 de Julho

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) terá sessão especial nesta sexta-feira para a entrega da Comenda 2 de Julho ao General-de-Divisão Marcelo Aranges Guedon, Comandante da 6ª Região Militar. A cerimônia será realizada às 10h, no Plenário da Casa Legislativa.

Mulheres no metrô

Quatro cargos de liderança do sistema metroviário serão ocupados por mulheres (cis ou trans), uma supervisora de manutenção e três agentes de atendimento e manutenção líder.

A informação foi divulgada ontem pela CCR Metrô Bahia, contribuindo assim para reduzir a desigualdade em relação aos homens, ao registrar, em acréscimo, o avanço na admissão de mulheres trans em seus quadros.

As interessadas em se candidatar podem se inscrever gratuitamente até sexta-feira, dia 2, para uma das vagas de agente de atendimento e até o dia 16 de junho, supervisora.

As inscrições são realizadas por meio do site da concessionária www.ccrmetrobahia.com.br, endereço virtual onde também são encontradas as orientações e condições para quem quer se empregar.

A abertura de vagas de trabalho exclusivas para mulheres pode reduzir a desigualdade de gênero observada no país, considerando o critério competência como de maior probabilidade para o sexo masculino.

Os benefícios na formação profissional, avançando para o fato de nem sempre serem cobrados os homens pelos maiores cuidados com a criação dos filhos e os afazeres domésticos produzem esta injusta vantagem a ser corrigida no País.