Juventude preta tem oportunidade

Nesta sexta-feira, 28, é o último dia para inscrição no processo seletivo do curso pré-vestibular do Instituto Cultural Beneficente Steve Biko, com o objetivo de reduzir os efeitos das chagas da desigualdade étnico-social no Brasil.

Para concorrer a uma vaga e assim poder adquirir melhores condições de aprovação nos estabelecimentos de ensino superior, basta inscrever-se no endereço www.stevebiko.org.br. A inscrição é permitida a estudantes autodeclarados negros que tenham concluído ou esteja cursando o último ano do ensino médio em escolas públicas.

É preciso também comprovar a residência na Bahia, bem como enviar arquivos de imagem anexados de documento de identidade válido.

A residência pode ser comprovada com recibos de água, energia elétrica ou telefone, mas a data de vencimento não deve exceder o dia 30 de novembro.

O Instituto Steve Bitko pede ainda uma cópia do cadastro de pessoa física (CPF), caso não conste o número do documento na identidade, comprovante de escolaridade e uma foto atual tamanho 3 por 4 centímetros.

O ato de disputar uma vaga na universidade, em condições de vencer elementos das elites brancas beneficiadas desde a escravidão, alcança a dimensão política, devido à justiça reparadora, dando seguimento à luta do mártir Stephen Steve Biko. O líder ativista anti-apartheid da África do Sul foi morto quando estava sob custódia da polícia e homenageado com o nome do instituto como forma de manter vivo seu ideal de combate aos racistas, enquanto indivíduos, e aos dispositivos discriminatórios de Estado e da sociedade civil conhecidos como "racismo estrutural".

Garimpeiros festejam

A Sociedade União dos Mineiros (SUM), situada em Lençóis, Chapada Diamantina, já se planeja para festejar o primeiro centenário, a ser celebrado em 2027. A SUM realizou no dia 20 cerimônia de posse e diplomação de uma nova leva de associados na sede da Sociedade, com a presença de autoridades, cidadãs e cidadãos lençoenses.

Aproveitamos a ocasião para celebrar, junto às amigas e amigos da Sociedade União dos Mineiros, os 96 anos de existência da instituição, sem perder de vista a festa do centenário, que chega já-já”, afirmou o atual guardião da memória da cidade, Clóvis Pereira Macedo.

POUCAS & BOAS

No extremo Norte da Bahia, Casa Nova e Juazeiro são os primeiros municípios do estado a receber a Unidade Móvel de Processamento de Alimentos do Senar Bahia. A carreta que funciona como cozinha-escola chega hoje à Juazeiro onde acontecerão cursos de processamento de frutas, com foco na preparação de polpas, doces e geleias, bem como de panificação e confeitaria. A ação faz parte da celebração dos 30 anos do Senar Bahia, dentro da missão de capacitar o homem do campo. De Juazeiro, a unidade segue Casa Nova, também no Seminário baiano. A proposta é circular com a carreta por todas as regiões do Estado, levando cursos que reforcem a vocação produtiva de cada município.

O mês de fevereiro foi marcado para cerca de 50 servidores da prefeitura de Porto Seguro pelo treinamento e mentoria com foco nas principais inovações da nova lei de licitações e contratos, bem como na sua implementação no município. Conduzido pelo auditor do Tribunal de Contas da União, Evaldo Ramos, o trabalho visou a capacitação dos servidores para que tenham subsídios nos diversos setores que atuam.

Em Alagoinhas terminou ontem o Encontro Pedagógico 2023, com o tema “Lendo e escrevendo memórias: um (re)encontro com as nossas raízes étnico-raciais”. Voltado para diretores, professores e coordenadores pedagógicos da Rede Municipal de Ensino, o evento foi coordenado pela Secretaria da Educação (Seduc). Para este ano uma das principais metas é focar no aprendizado, para recuperar o prejuízo causado pela pandemia.