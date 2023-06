Kelsor Fernandes trabalha na Suíça

O presidente da Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), Kelsor Fernandes, está em Genebra como representante de 35 empresários lojistas baianos em congresso mundial.

Kelsor é um dos convidados para a Conferência Internacional do Trabalho (OIT), agência das Nações Unidas voltada para promoção de melhores condições de desempenho de rotinas produtivas.

Integrante do seleto grupo de federações convidadas pela Confederação Nacional para formação da comitiva, Fernandes permanece na Suíça até o final do encontro, dia 16.

O grupo participa de debates sobre a proteção às condições de produtividade e eficiência do trabalho, tendo como foco os conceitos de reparação e equidade.

Além de questões visando melhor convívio, combinando-se como se pode trabalhar melhor, como objetivo ético, Kelsor Fernandes e outros representantes de entidades de classe também contribuem com a construção coletiva de alcance mundial visando questões de ordenamento.

Aplicação de normas, aprendizagem, proteção laboral e transição justas estão entre os temas da pauta da comitiva brasileira, integrada tambem por dirigentes e lideranças da agricultura e pecuária; indústria; saúde e transporte.

Acompanhando Kelsor Fernandes, seguiram para Genebra os presidentes das fecomércios do Rio, Antonio Florencio; Pernambuco, Bernardo Peixoto; Para, Sebastião Campos; e Tocantins, Itelvino Pisoni.

Além das Federações do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a comitiva brasileira no evento é composta por representantes patronais das Confederações Nacionais da Agricultura e Pecuária, Indústria, Saúde, Transporte e entidades afins.

Luiz vai cantar em 21 cidades

O município de Tucano estreia amanhã, dia 9, o Projeto Canta Luiz, um roteiro promovido com o objetivo de homenagear o Rei do Baião, Luiz Gonzaga, ao mesmo tempo oferecendo apresentações de música junina e genuína. Mais 20 cidades receberão a visita da Orquestra Sanfônica, formada por sete músicos, sendo cinco sanfoneiros, um no triângulo e outro na zabumba, mantendo-se, assim, a clássica formação do forró de gênero "pé de serra". A Sanfônica viaja aos municípios de Monte Santos, Itiúba, Campo Formoso, Senhor do Bonfim, Andorinha, Euclides da Cunha, Aramari, Catu, Pojuca, dentre outros.

POUCAS & BOAS

- A Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) lançou ontem a edição 2023 do Prêmio Abapa de Jornalismo, no auditório da entidade dentro da 17ª edição da Bahia Farm Show (BFS), em Luís Eduardo Magalhães. De acordo com o presidente da instituição, Luiz Carlos Bergamaschi, o prêmio visa reconhecer o trabalho dos profissionais de todo País que atuam na cobertura dos assuntos ligados ao algodão baiano, bem como incentivar futuros profissionais com a categoria ‘Jovens Talentos’, totalizando R$ 81 mil em prêmios.

- Ainda na BFS, sete palestras movimentam hoje o auditório do Sistema Faeb/SenarBA dentro do parque de exposições. O primeiro deles é ‘Desafios e oportunidades para o agronegócio brasileiro’, organizado pelo Sindicato dos Produtores Rurais do município (SPRLEM) em parceria com a OAB local, assim como os demais eventos desta quinta feira no espaço. A programação no estande prossegue até sábado, quando o foco será o protagonismo feminino com a presidente do SPRLEM, Greice Fontana Klein e a vice-presidente do Sistema Faeb/SenarBA, ligada ao sindicato local, Carminha Missio.

- Concurso de Quadrilha Junina e show com Mário Santos são as principais atrações de hoje na II edição da festa Santo Antônio das Tradições, em Juazeiro. O evento foi aberto ontem na Orla II e prossegue até sábado com o tema ‘Na terra de João se mantém a tradição’. A realização é da Secretaria municipal de Cultura e Turismo, com apoio do governo estadual através da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia.