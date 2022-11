Livro joga luz sobre tempos pandêmicos

Uma coleção de 45 crônicas escritas ao longo do período de maior medo da morte devido à pandemia do novo coronavírus, acompanhada dos efeitos da necessidade de confinamento e a angústia pela falta de vacina.

Este é o perfil do novo livro da jornalista, escritora e professora Kátia Borges, ao trazer, passado o momento de intensa angústia, a mensagem, a um tempo otimista e fenomenológica, no título da publicação: “Tudo será daqui pra frente”.

Com prefácio de Mariana Ianelli e orelha assinada por Micheliny Verunschk, Kátia anuncia o lançamento pela editora Patuá, ao convidar o leitor a mergulhar em universo simbólico misturado em nomes, cores, sabores e cheiros.

Finalista do principal prêmio literário do país, o Jabuti, com “A Teoria da Felicidade”, a autora apresenta uma seleção de histórias a partir de um repertório construído na vivência dos difíceis anos de enfrentamento da Covid-19.

Entre a aflição e a expectativa, o livro conduz como questão central a capacidade de fazer escolhas, ao exercitar-se a escritora baiana entre a poesia e a prosa, além de seguir dedicada à prática do bom jornalismo.

Lançamento – Dividido nas seções, “Uma passagem para Marte”, “O último voo do ônibus mágico” e “O zen e a arte da panificação caseira”, o livro será lançado dia 9 de novembro, quarta-feira, às 18 horas, na Esquina Paulista, na Avenida Paulo VI, 1943, Pituba.

Doutora em Literatura e Cultura, pela Universidade Federal da Bahia, Kátia Borges tem sete livros publicados, além de participação em coletâneas editadas no Brasil, Alemanha e Bélgica.

Juceb ganha celeridade

O tempo médio de abertura de empresas nos municípios baianos caiu de três dias para 17 horas, como principal resultado do trabalho desenvolvido em seis meses pela Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb). O desempenho representa uma ascensão de 21 posições no ranking nacional, saindo do 27º. lugar para a sexta colocação. Os dados divulgados pela Receita Federal confirmam a tendência de baixar o tempo de acolhimento de novos empreendimentos, quando se verifica a divulgação oficial pela internet no endereço estatisca.redesim.gov.br, na seção “tempos-abertura”. A mudança de perfil da Juceb, voltada para o atendimento com mais celeridade, vem sendo desenvolvida pela equipe de trabalho da presidenta Marise Chastinet, no comando da instituição desde abril.

POUCAS & BOAS

-‘Da Amazônia ao Atlântico’ é o tema do encontro de interculturalidades que reúne hoje representantes dos povos Pataxó (da Mata Atlântica do Sul da Bahia) e Huni Kuin (da Amazônia acreana), às 16h, na Produtora XII, no centro de Arraial d’Ajuda, Porto Seguro. O evento faz parte da Exposição Patauá, aberta na última quarta-feira e que termina no domingo, com uma coleção de pinturas da Artista Plástica Letícia Abelha, retratando lideranças e guardiões dos saberes dos povos Yawanawá e Huni Kuin (Amazônia no estado do Acre).

-A nova sede do Banco de Alimentos de Juazeiro será entregue hoje, em evento programado para as 10h no Mercado do Produtor. O local abriga o programa de segurança alimentar do município, que atende a cerca de cinco mil famílias e serve para armazenar as doações arrecadadas no Mercado do Produtor. A expectativa da Autarquia Municipal de Abastecimento (Ama), que coordena o trabalho, é que a disponibilidade do espaço deve ajudar no aumento de arrecadação, pois poderá acondicionar doações de última hora, reduzindo assim as perdas.

-Começa hoje a 10ª edição do Festival de Jazz do Capão, município de Palmeiras, em formato presencial, depois da edição virtual em 2021 em decorrência da pandemia. Com início ás 19h, a programação de hoje tem Edward Luís e Emmerling; Jordi Amorim, Beto Martins e Henrique Albino. Amanhã passarão pelo palco do Circo do Capão Pablo Rozas, Fabricio Santana e Melquiades Ferraz, Morgana Moreno e Marcelo Rosário, Sidmar Vieira e Leo Gandelman, que fechará o evento.