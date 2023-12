Mineradora debate gestão ambiental | A TARDE

A Federação do Comércio, Bens e Serviços de Turismo (Fecomércio) promove, na próxima segunda, das 8 às 18 horas, o 1º. Fórum de Integridade e Sustentabilidade, visando incentivar a gestão responsável das empresas.

O debate ganha perfil de emergência, levando em conta a imprudência relacionada à extração de riquezas, ao buscarem, assim, os empresários emitir o alerta para eles próprios sobre a importância da escolha de métodos seguros.

Para ilustrar a relevância do tema, basta lembrar Brumadinho e Mariana, ocasionando centenas de mortes por rompimento de barragens; hoje, o Brasil acompanha, estarrecido, os efeitos da operação de uma mina em Maceió.

Entre as empresas já confirmadas, a enviar representantes, está a mineradora Bamin, escalada nos painéis “Casos de Sistema de Integridade no Setor Privado” e “Panorama das tendências para 2024”.

A diretora Rosane Santos e o gerente-geral Sandro Freitas vão falar sobre os cuidados da mineradora, ao extrair as riquezas do solo e subsolo, com a necessária apresentação do plano de gestão ambiental.

Como poderia ocorrer mais frequentemente, a Bamin propõe-se a posicionar a questão ambiental como central na política de governança da empresa.

A boa vontade em conjugar juntos os verbos preservar e lucrar tem como adversidade o perfil necessário da atividade econômica mineradora, uma vez tornar-se imperativo arrancar os minérios de onde repousam ocasionando inevitáveis danos.

A redução destes efeitos para a natureza é o dever dos gestores responsáveis para evitar repetir os acidentes gigantescos como ocorreram em Mariana, Brumadinho e agora, na ameaça a Maceió.

Nova segurança pública

A Conferência Internacional Iniciativa Negra por Direitos, Reparação e Justiça debate hoje, na Biblioteca Central, nos Barris, um novo modelo de segurança pública. Convidadas e convidados, entre palestrantes do país e do exterior, vão dialogar sobre as leis vigentes acerca de psicoativos, como método repressivo para detenção e perseguição de jovens pretas e pretos de periferias. O encontro promovido pela organização Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, com duração de três dias, tem participação gratuita e apoio irrestrito de entidades pautadas na defesa do processo civilizatório.