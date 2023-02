Mulheres do campo em vida de correria

O Movimento AMA (Amigos do Meio Ambiente) recomeçou as atividades de apoio a comunidades carentes em locais de difícil acesso na zona rural de municípios do interior baiano.

O trabalho vem sendo desenvolvido há 20 anos, sem apoio oficial ou da iniciativa privada, com a proposta de reunir preferencialmente as mulheres em protagonismo de uma “vida de correria”, como entendem as principais gestoras do movimento, ao utilizar uma expressão do senso comum para favorecer a comunicação por uma linguagem simples com o público feminino do campo.

Reconhecido pelas Nações Unidas, como um dos grupos brasileiros de destaque em gestão ambiental, o AMA chega hoje ao Poço das Pedras, no Sítio Oliveira, município de Casa Nova, no Norte do Estado.

Um dos contatos na localidade é a agricultora familiar Carmita Sousa, 54 anos, cuja rotina produtiva diária, como a de suas vizinhas, não permite “tempo nem de me coçar”, ao referir as dificuldades de cumprir as tarefas enquanto o relógio acelera.

As “imersões comunitárias” acompanham de perto a labuta diária das mulheres, desde a barra do dia, ao escutarem os cantos dos passarinhos, anunciando a aurora.

Depois de pular da cama e preparar o café, as trabalhadoras arrumam os apetrechos e insumos a fim de partir para a lavoura, onde passam a maior parte do dia cuidando do manejo com a vegetação.

Além de cozinhar e cuidar de filhos e netos, aprendem a interagir nas redes sociais, aproveitando as passagens por locais onde há internet, em busca de informações sobre técnicas artesanais e de proteção da natureza, de onde extraem o sustento, sem provocar danos ambientais, produzindo ainda peças de crochê, doces, geleias e biscoitos de tapioca para comercialização.

Carência de fertilizantes

O Plano Nacional de Fertilizantes ganhou recente atualização, com a proposta de redução da dependência brasileira de importações de 80% para 50%. Com a guerra na Ucrânia, o fornecimento do produto pela Rússia vem sofrendo instabilidade, gerando preocupações por parte dos investidores nos negócios agrícolas brasileiros, e dentro deste universo, os gestores do oeste baiano. A Câmara Técnica de Insumos Agropecuários (CTIA), órgão envolvendo nove ministérios, apresentou uma série de novas estratégias a fim de evitar o gargalo, ocasionando dificuldades para manter a escalada de crescimento da produção.

POUCAS & BOAS

- Termina hoje a Pré-Jornada Pedagógica da rede municipal de ensino de Itabuna, para o ano letivo que começa dia 2 de março. Aberto ontem, o evento reúne coordenadores e gestores escolares no Teatro Candinha Dória, com a coordenação da Secretaria Municipal de Educação. Para o titular da pasta, Josué Brandão Júnior, o trabalho visa preparar as equipes através de uma opção pedagógica de intervenção professor e aluno, mirando também o desempenho dos estudantes no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

- Ainda em Itabuna foi firmada ontem parceria para disponibilizar aserviços desde a coleta e triagem até a descontaminação e destinação final ambientalmente correta de lâmpadas usadas. Mais uma ação do Programa Recicla Itabuna, a ação envolve a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (Seagrima) e a empresa Cicloteo – Retorno Sustentável. A proposta inicial é instalar 16 pontos de coleta em locais estratégicos da cidade, contando com a participação dos comerciantes.

- Em Belo Campo começa hoje a festa de rua em homenagem aos 61 anos de emancipação política e administrativa, com shows de Thiago Aquino, Lincoln e atrações locais. Amanhã será a vez de Raí do Saia Rodada, Tayrone e artistas regionais animarem moradores e visitantes. Situado no Centro Sul da Bahia, o município faz parte do planalto de Vitória da Conquista e é reconhecido pela produção agropecuária, com destaque para a mandiocultura e bovinocultura.