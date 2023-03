Mulheres em marcha da Lapinha ao Pelô

No ano do bicentenário da independência do Brasil consolidada na Bahia, as lideranças feministas decidiram juntar a relevância cívica da vitória do povo sobre os portugueses com a celebração do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março.

O resultado é a decisão de dar a largada da 5ª. edição da Marcha 8M Bahia no Largo da Lapinha, onde fica a residência da cabocla e do caboclo.

Na oportunidade, será lançado o Manifesto “Mulheres insubmissas – protagonistas da democracia”, em mais uma tática chamada “transversal” pelas ativistas, pois posiciona as baianas na dimensão política em defesa das conquistas civis.

Embora esteja programado para sair às 13 horas da próxima quarta-feira, logo depois do almoço e com possibilidade de alta temperatura, a multidão está orientada a seguir a pé até o Pelourinho, outra área de grande significação para o combate aos escravocratas ora reincidindo aqui e ali no País.

As baianas vão homenagear heroínas da independência do Brasil, como a soldado Maria Quitéria; a líder da Ilha de Itaparica, Maria Felipa; e a mártir Joana Angélica, soror assassinada ao barrar portugueses ao Convento da Lapa.

Um dos objetivos do movimento é divulgar ao maior número de cidadãs e cidadãos, o alinhamento incondicional de 57 organizações presentes na marcha às iniciativas de combate ao fascismo, em suas piores faces, a racista, a misógina, a sexista e - seu auge, a genocida.

Confirmaram presença mulheres representantes de trabalhadoras domésticas, pescadoras e marisqueiras, quilombolas, além de entidades identificadas com a causa LGBTQIA+, entre outras tropas defensoras dos direitos civis, todas e todos pela democracia!

Fome e educação alimentar

A campanha de combate à fome, liderada pelo governo federal, terá melhor resultado, se vier acompanhada de orientação para as pessoas poderem escolher alimentos saudáveis. A proposta para nutrir as pessoas com informação de boa qualidade vem da Sociedade Brasileira de Diabetes, aproveitando a oportunidade do Dia Mundial da Obesidade, amanhã, dia 4, pois a doença de descontrole do açúcar tem entre seus principais fatores o sobrepeso. Tomando como base a estatística de Salvador, apesar do crescimento da insegurança alimentar, mais da metade das pessoas têm excesso de peso - com duas em cada 10 sendo obesos.

Afroestima de volta

Os cursos do AfroEstima Salvador voltaram a ser disponibilizados. A inscrição é gratuita e dará acesso a aulas virtuais. Para se inscrever, os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp 71 99405-9194 até 20 de março. Podem ter acesso às aulas todos os profissionais negros que direta ou indiretamente trabalham com Turismo e que moram e trabalham em Salvador e Ilhas municipais

POUCAS & BOAS

- Os livros ‘Um círculo de fogo’ e ‘Outros Contos’, do escritor João Daniel Silveira e ‘Tanto tempo para aprender a escrever um poema com hortênsias’, de Clarisse Lyra, serão lançados hoje no Museu de Arte Contemporânea (Mac) de Feira de Santana. Com início ás 19h, o evento tem entrada gratuita e terá um debate entre os autores, com mediação da professora e escritora Mariana Paim.

- Com premiação que vai de R$ 5 mil a R$ 10 mil, foi divulgada pela prefeitura de Juazeiro a chamada do edital para seleção de espetáculos sacros a serem apresentados na Semana Santa. Previstas para acontecer entre 5 e 9 de abril na cidade e zona rural do município, as peças podem ser inscritas tanto por pessoas físicas, quanto jurídicas.

- Em Lauro de Freitas a Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Lazer está ampliando a oferta de aulas gratuitas de Treinamento Funcional para jovens a partir de 14 anos que residem no município. As aulas de Treinamento que já acontecem no Estádio Municipal são voltadas para mulheres e idosos.