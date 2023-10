Museu do Mar faz coleta de resíduos

Diferentemente da concepção estereotipada de museu como uma grande casa cheia de peças inúteis ou antigas e de interpretação difícil, os profissionais do Museu do Mar Aleixo Belov resolveram levar a instituição para o mundo externo.

Os voluntários vão participar de ações em defesa do mar, como propõe o museu idealizado e gerido pelo navegador solitário Aleixo Belov, nascido na Ucrânia, baiano por adoção.

São duas ações de limpeza nas praias de Corsário e dos Artistas, na Boca do Rio, e do Porto da Barra e da Barra Avenida, programadas para este final de semana.

A ação na Boca do Rio integra o mutirão de limpeza do projeto “Se essa rua fosse minha”, neste sábado, dia 23, de sete horas ao meio-dia, nas dunas da histórica Praia dos Artistas, ainda não tombada, apesar de sua relevância, sob a liderança de Aloísio e seu Moqueca.

A iniciativa acontece com a participação dos grupos independentes Soma + Vantagens e a Oxente! Vai Pra Onde?, tendo a assinatura do projeto o Instituto Fundo Limpo.

Já a ação programada para o domingo, 24, ocorrerá defronte ao Farol da Barra, no trecho de praia bem em frente ao atual Hospital Dois de Julho, onde era o Espanhol.

Também estão previstas ações no Porto até as imediações do Yatch Club da Bahia, das 8 às 14 horas, período no qual serão recolhidos resíduos como latas, plásticos, entre outros produtos poluentes dos oceanos.

A estratégia do museu inclui uma parte conceitual, no sábado, 23, 15 horas, com uma sessão de contação de história sobre a fauna marinha, no auditório do espaço cultural e educacional no largo do Santo Antônio Além do Carmo.

Negócios nas favelas

A 1ª. Expo Favela Innovation Bahia vai revelar e fortalecer negócios entre empreendedores sociais representantes de comunidades do Litoral Norte e do Agreste do estado.

O encontro destaca iniciativas lideradas por mulheres moradoras de quilombos, em seleção promovida pela Central Única das Favelas (Cufa) para a exposição programada para hoje e amanhã.

Os expositores são esperados para o período de 9 às 19 horas, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, com entrada gratuita.

POUCAS & BOAS

A Academia Barreirense de Letras realiza hoje o Sarau de Setembro na Praça Duque de Caxias, no Centro Histórico. O encontro, que reunirá escritores membros da instituição e convidados, dará continuidade ao projeto tradicional da academia, visando um espaço de integração do seu quadro com o público externo. A partir das 17h começa o movimento na praça com exposição de artes, artesanato e música ao vivo. Às 19h tem início o sarau, com possibilidade de inscrição e apresentação livre dos presentes dentro da proposta literária e cultural.

Ainda em Barreiras acontece hoje o encerramento da programação relativa ao Dia do Cerrado, comemorado dia 11 de setembro, quando teve início a campanha de conscientização com a comunidade, principalmente com ações nos estabelecimentos de ensino. Uma das ações de grande repercussão foi o Dia D da coleta de resíduos eletrônicos, com o recebimento de cerca de 15 toneladas. Hoje o movimento será de limpeza das margens e do leito do rio Grande, que passa pelo centro da cidade. A concentração será às 8h, na praça Landulfo Alves, com operação que contará com diversas embarcações para auxiliar no trabalho.

A Expo Alagoinhas Mangalarga Marchador 2023 termina hoje no Parque de Exposições Miguel Fontes com provas finais dos campeonatos da raça, provas sociais, divulgação dos resultados e premiação. O evento foi aberto dia 20 e conta com exposição de animais selecionados geneticamente, leilões, palestras e espaço para gastronomia regional. A organização é da prefeitura local em parceria com associações de criadores.