Prêmio incentiva inovação no ensino

Encerram-se dia 15 de novembro, feriado quando se celebra o golpe civil-militar da deposição da monarquia no Brasil, as inscrições para quem quer participar da 2ª. edição do Prêmio do Movimento Led – Luz na Educação.

Estão convidados estudantes, professores, empreendedores, criadores autônomos e gestores de instituições, com o objetivo de incentivar o valor inovação a fim de apoiar o ensino e aprendizagem no País.

Para participar do prêmio, basta acessar o site www.movimentoled.com.br e inscrever o projeto abrangendo três gêneros de educação: a básica; a profissional e técnica; e a não formal.

O total da premiação chega a R$ 1,5 milhão, dividindo-se R$ 1,2 milhão entre os seis vencedores e R$ 300 mil para cada um dos campeões do certame destinado apenas a jovens estudantes, o “Desafio Led- Me dá uma luz aí!”.

Avaliação - Os critérios de avaliação das iniciativas concentram-se em quatro outros suportes, além da inovação: o impacto, o alcance, a capacidade de replicar e a metodologia utilizada pelo proponente de cada iniciativa.

Os projetos são avaliados por especialistas em premiações de impacto socioambiental e posteriormente auditados por empresa independente como forma de fortalecer as chances de verificar se os indicados foram merecedores.

A premiação conta com a participação de uma série de representantes de entidades voltadas para o apoio à educação no País, incluindo as autorizadas pelas Nações Unidas e Conselho Nacional de Secretários de Educação. Entre os patrocinadores do evento estão a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Santander.

Ensino gratuito no Vieira

O Colégio Antônio Vieira prorrogou para 16 de novembro o prazo de inscrições para o Ensino Médio Noturno Gratuito para o ano de 2023. Restam agora somente as últimas vagas de um total de 80 oferecidas a jovens estudantes que vão ingressar na 1ª série do Ensino Médio no ano que vem e que tenham interesse em participar do programa da Associação Antônio Vieira, entidade beneficente de assistência social. O curso é desenvolvido pelo colégio no turno noturno, sendo totalmente gratuito. As inscrições podem ser realizadas apenas pelo site do colégio: www.colegioantoniovieira.com.br. Os interessados também encontram no endereço o edital com todas as informações sobre os pré-requisitos necessários para participar do processo seletivo.

POUCAS & BOAS

- O 1º Seminário Integrador da Consciência Negra será aberto hoje em Itabuna, no 2º andar da Sicoob a partir das 8h, com palestra sobre a inserção da temática em sala de aula, coordenada pela professora Fátima Santana, que é mestre em Ensino das Relações Étnico-Raciais pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). O evento termina amanhã com uma programação no Teatro Municipal Candinha Dórea. A realização é da Secretaria Municipal da Educação com apoio da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC).

- Tecnologias inovadoras na gestão ambiental e avanços da segurança hídrica e de reuso de águas pelo Polo Industrial de Camaçari são dois dos temas que serão abordados hoje no 2º Seminário de Sustentabilidade e Gestão Ambiental. Coordenado pelo grupo de trabalho formado pela Basf, Braskem, Cetrel, Cofic, Corteva, Unigel e Inema, o encontro termina amanhã. A programação presencial será no auditório da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), com transmissão online.

- A Tribuna Popular da Câmara Municipal de Barreiras recebe hoje o enfermeiro e coordenador do Centro Especializado de Atendimento ao Homem (CEAH), José Itamar Dias dos Santos. A unidade faz parte da estrutura de atendimento humanizado da Secretaria Municipal de Saúde. Realizada pela Mesa Diretora a partir das 19h30 no plenário da Casa Legislativa, a sessão remete à Campanha Novembro Azul, que visa intensificar a conscientização principalmente sobre a prevenção e tratamento do câncer de próstata.