Projeto dá valor a mulheres filósofas

A mobilização universitária nacional pela produção de conhecimento e divulgação das pensadoras ignoradas na história da filosofia ganha força com a realização da primeira etapa do projeto “Mulheres na História da Filosofia” desenvolvido no evento “Lendo Mulheres Filósofas”.

E Salvador, mais exatamente o campus de São Lázaro da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no Centro de Recursos Humanos (CRH), vai estrear os trabalhos, nesta segunda-feira, às 10 horas com a temática das mulheres na filosofia antiga, e assim segue durante o dia, às 14h30 o workshop com a professora Carolina Araújo tratará do apagamento e produção de Teano, uma pitagórica conhecida por ter sido esposa de Pitágoras, mas não pela sua produção intelectual.

O dia 12 será dedicado à Christine de Pizan, uma pensadora da Idade Média, enquanto o dia 13 terá como destaque a filósofa brasileira e nordestina Nísia Floresta. Será uma oportunidade rara de saber da existência de mulheres pensadoras.

Interessados em saber mais sobre o projeto podem consultar o endereço mulheresnahistoriadafilosofia.wordpress.com ou se fazer presente nos dias do evento no campus de São Lázaro da UFBA, aberto aos públicos acadêmico e não acadêmico.

– Muitos são os modos de subalternização das mulheres em nossa sociedade e se mostram a partir de uma misoginia estrutural. Esta, por sua vez, é o alimento dos feminicídios, sejam os individuais, os coletivos e os institucionalizados – afirmou a professora da Universidade Federal da Bahia, Gislene Vale dos Santos, a organizadora do evento na Bahia.

Além da professora doutora Gislene Vale dos Santos, estão no projeto as professoras Ana Rieger Schmidt, do Rio Grande do Sul e Nastassja Pugliese, do Rio de Janeiro.

Flilençóis se encerra hoje

O lançamento de 16 livros e show de encerramento com a cantora Márcia Short, são alguns dos eventos previstos para hoje na 1ª Festa Literária de Lençóis (Flilençóis). Ao todo mais de 30 obras literárias foram inscritas para lançamento durante a festa, aberta no dia 7 de setembro. Hoje acontece ainda a programação da Flizinha, no espaço Grãos de Luz e Griô e a conferência “Minha voz, meu poder – Mulheres Negras na Literatura”, a partir das 17h40, no Mercado Cultural. A realização da primeira edição do evento é assinada por Samira Soares, doutoranda em Literatura (UFBA), e Lilibeth França, produtora cultural (UFBA).

Direito e Sustentabilidade

O Ibrades (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável) realiza na próxima terça-feira mais um evento científico em Salvador: o Seminário Baiano de Direito Público e Sustentabilidade.

Com o tema Direito Ambiental Nacional e Internacional, e em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, seus Centro de Pesquisa Núcleo de Pesquisa Júridica e Núcleo de Competição Internacional, o evento será em homenagem ao jurista Edis Milare, que já confirmou presença, e terá palestra do Ministro Rinaldo Lima, do Conselho Nacional do Ministério Público.

Com inscrição gratuita pelo Sympla, o evento tem formato híbrido, incluindo transmissão ao vivo pelos canais da Universidade e do Professor Georges Humbert, no Youtube.

A coordenação científica dos professores doutores Georges Humbert e Júlio Rocha tem uma programacão plural e diversa, juristas especializados e estudantes de direito, submissão de artigos e publicação de livro.

POUCAS & BOAS

Padroeira de Juazeiro, Nossa Senhora das Grotas foi celebrada ontem com missa solene pela manhã, presidida pelo bispo diocesano Dom Carlos Alberto Breis. Uma procissão pelas ruas da cidade encerrou o festejos, com 8 km de caminhada.

A primeira mostra do cineclube Cinema de Corda movimenta hoje o Museu de Arte Contemporânea Raimundo Oliveira (MAC) em Feira de Santana. Com início às 13h30 a ‘Feira das Telas’ terá entrada gratuita.