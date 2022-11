Projeto de educação corre risco de fechar

Instituição voltada para a educação preta, tendo como público, pessoas verdadeiramente afrodescendentes, a Escola Artística Focus, localizada no Pelourinho, alcançou o número 350 de contingente de alunas e alunos.

O projeto antirracista, no entanto, contraiu dívidas, na proporção da conquista de mais gente interessada em aprender ofícios relacionados à moda, teatro, dança, música, artes plásticas, escrita criativa, costura, serigrafia e comunicação digital.

A solução provisória para evitar interromper o atendimento voluntário foi abrir uma vaquinha online com meta de arrecadar R$ 60 mil por meio do endereço eletrônico https://voaa.me/projeto-social-despejo

Caso não consiga os recursos financeiros necessários para a manutenção e com ordem de despejo emitida pelo Judiciário, o projeto corre o risco de fechar, pois não há apoio oficial ou por parte da iniciativa privada.

-A ideia sempre foi fazer com que jovens negros periféricos tivessem oportunidade de estudar, ganhar conhecimento e aprender a opinar, se defender, ser inserido no contexto cultural e artístico da sociedade”, destaca o criador da escola de artes, Jonas Bueno.

Valor do trabalho - Segundo Jonas Buenos, a Focus reafirma o valor do trabalho em equipe e o respeito ao outro para pessoas de todas as idades morando nas comunidades pretas periféricas.

Criada em 2013, com sede em Tubarão, no Subúrbio Ferroviário, a Focus vem se mantendo sem apoio oficial, apesar do alcance do trabalho visando capacitar e promover a inclusão de quem herdou as chagas da desigualdade social.

Expectativa para a Copa

Quatro entre cada dez pequenos negócios baianos estão mobilizados com o objetivo de faturar com produtos e serviços voltados para o atendimento de clientes durante a Copa do Mundo. É o que diz pesquisa promovida pelo Sebrae ao ouvir empreendedoras e empreendedores de diversos segmentos da economia. Além de vestuário e material esportivo, há a maior demanda por bebidas e setor de alimentos, entre outros, com aumento previsto de 73% das vendas.

- A Copa do Mundo é um período especial por tratar-se de evento de alcance mundial, produzindo um momento emocional positivo para aumentar o faturamento”, explica Anderson Teixeira, analista da Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae Bahia.

POUCAS & BOAS

-A 4ª edição do Festival Gastronômico Esquina do Mundo será aberto hoje em solenidade no espaço Uiki Parracho, distrito de Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, às 17h, com a presença do chef Flávio Trombino, de Belo Horizonte (MG). Tendo como tema no evento deste ano ‘O campo encontra o mar’ o festival prossegue até o dia 15 de novembro, com organização da Secretaria de Turismo local em parceria com a Abrasel Costa do descobrimento, Sebrae e Senac.

-O novo espaço para funcionamento do Conselho Tutelar de Alagoinhas será entregue hoje, a partir das 10h em evento coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). Preparado para receber as queixas feitas pela comunidade, bem como prestar assistência em situações de violência, realizar atendimento com escuta, orientação, aconselhamento, encaminhamento e acompanhamento dos casos, o espaço foi equipado para facilitar o trabalho da equipe e proteger crianças e adolescentes para adoção de providências legais.

-O Museu do Mar Aleixo Belov participa da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô 2022), com atividades especiais. De hoje até domingo o público poderá participar da Feira de Troca de Livros e nesta quinta-feira, às 15h, acontecerá atividade de contação de história para crianças do livro “Velas Cheias de Sonhos”, conduzida por Risa Barbosa, da equipe do Museu. A obra literária, que se baseia na infância do velejador Aleixo Belov, é assinada pelo escritor Bito Teles e tem ilustração de Bua Bruno.