Samba paulistano tem gás da Bahia | A TARDE

A escola de samba paulista Acadêmicos de Tatuapé, de São Paulo (capital), deu por encerrado ontem os preparativos para o desfile do Carnaval, tendo como tema aspectos da história de Mata de São João.

Carente de belezas naturais e de um convívio mais doce e suave, os acelerados paulistanos encontraram na cidade um referencial positivo para sonharem durante os dias de samba.

As riquezas matenses serão admiradas nas alas e alegorias pelos sudestinos. São 30 quilômetros de ostentação de Praia do Forte a Costa do Sauípe, incluindo a reserva de Sapiranga, praias de Diogo, Imbassaí e escombros do castelo de Garcia D´avila, de triste memória como maior latifundiário do país.

O carnaval paulistano para Mata de São João, no entanto, tem também uma forte alusão ao poder econômico devido ao gás natural, em tubulações volumosas e frequentes.

– Neste ano, tivemos um aumento significativo dos investimentos, inclusive relacionados ao Carnaval nos bairros de Salvador, o que contribui diretamente para a descentralização e democratização dos festejos – explica o diretor-presidente da companhia BahiaGás, patrocinadora do carnaval da Acadêmicos de Tatuapé.

A ideia, acrescenta Luiz Gavazza, é patrocinar todos os projetos ligados ao Carnaval, pois a programação, alcançando 105 instituições de multiculturas, atende aos objetivos da Bahiagás em apoiar e fomentar o turismo e o desenvolvimento social.

O dinheiro do gás baiano vai além dos folguedos da Terra da Liberdade, a julgar pelo investimento na escola de samba paulista, ajudando a divulgar as atrações de Mata de São João, em alcance nacional, com destaque para o potencial energético do subsolo.

Combate à dengue

A velocidade do governo federal ao adquirir doses da recém-descoberta vacina contra a dengue, tornando o Brasil o mais rápido do mundo neste “gatilho” da saúde, precisa manter o ritmo e ganhar reforço. O alerta é do presidente do Conselho Estadual de Saúde, Marcos Gêmeos – antes Marcos Sampaio, tendo mudado de nome recentemente. O certo, para Marcos, é a necessidade de articulação dos governos, visando imunizar crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, alcançando um total de 10% dos municípios. Uma outra variável, preocupante, para Gêmeos, é a restrição da cobertura, graças à baixa capacidade de produção do imunizante.