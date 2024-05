Saúde mental tem minicurso sábado | A TARDE

Profissionais de psiquiatria, psicologia e atividades afins, bem como o público interessado em análise comportamental, têm neste sábado, a oportunidade de debater um tema de indiscutível “transversalidade”, como se diz na academia: "saúde mental racializada".

Trata-se da segunda edição do minicurso ministrado pelo psicólogo baiano George Barbosa, ao propor o debate com base em critérios étnicos capazes de diferenciar os pacientes não-brancos por conta do estigma do racismo.

O profissional de psi organizou o trabalho ao promover a intercessão de gênero, raça e classe, retirando das supostas terapêuticas a insipidez característica, como se o contexto material do paciente em nada influencie seus afetos e razões de viver.

Utilizando as novas tecnologias para comunicar-se, pelo @psi.geobarbo, George Barbosa sugere o preenchimento de uma lacuna nos cursos de nível superior, quando os conteúdos não levam em conta contextos sociais distintos.

O psicólogo luta pela criação de uma disciplina nos cursos de saúde, ao menos valendo para a Bahia, onde a influência da ancestralidade africana é inegável, no entanto, não há sequer uma discussão séria apesar da óbvia relevância para a universidade.

Ao levantar o estandarte da representatividade preta na psicoterapia, em perspectiva afrocentrada (a África como origem e centro da narrativa), o profissional é também idealizador do projeto “Terapia nos Bairros”.

- O curso aborda a conduta do profissional psicólogo, danos que o racismo causa em nossa saúde mental e quais são as formas de enfrentamento e sobrevivência frente a este mal que nos atinge todo segundo de nossas vidas desde a concepção”, afirma Barbosa.

Dia do Auditor e São Mateus

Embora estejam longe de uma unanimidade, pois há sempre algum contribuinte queixando-se de supostos excessos na tributação, os auditores fiscais terão seu dia, na Bahia, o 21 de setembro, de acordo com lei 14.670, já em vigor. A data foi escolhida pelo fato de coincidir com os festejos pelo apóstolo Mateus, pois antes de tornar-se santo, exercia a profissão de coletor de impostos na Galileia, onde Jesus e sua galera perambulavam em andrajos. Em favor da instituição do Dia do Auditor Fiscal, o texto da lei proposta pela deputada Fabiola Mansur reconhece o mérito dos profissionais e a importância para abastecer o erário.