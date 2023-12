Selo da Diversidade defende LGBTQIA+ | A TARDE

A defesa da liberdade de orientação sexual e da deliberação de cada cidadã e cidadão prover como queira do próprio corpo ganharam força com o Selo da Diversidade LGBTQIA+ concedido pela prefeitura de Salvador.

A sigla representa os grupos sociais de lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais, agêneros, entre outros, agora fortalecidos pela iniciativa da Secretaria Municipal da Reparação (Semur).

Funciona assim: as empresas e projetos comprovadamente alinhados com o acolhimento dos LGBT+ ganham visibilidade de suas ações voltadas para este segmento.

A mais recente iniciativa a conquistar o cobiçado Selo da Diversidade é a da Agência de Notícias das Favelas, projeto de distribuição de informações confiáveis com pauta voltada para comunidades em busca de justiça reparadora nas periferias.

Outra campeã foi a Bracell Bahia, uma das maiores produtoras de celulose do mundo, com operações em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, e Lençóis Paulista.

A secretária municipal da Reparação e primeira reitora negra, ao liderar a comunidade acadêmica da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Ivete Alves do Sacramento, fez questão de participar da solenidade de outorga do selo.

A empresa foi reconhecida na categoria “Compromisso”, devido a aplicação de políticas internas de valorização e empregabilidade voltadas à comunidade LGBTQIA+ onde a Bracell possui unidade fabril.

- O Selo da Diversidade é mais uma porta que se abre para instituirmos ações de reparação social e transformarmos a Bracell em uma empresa comprometida com a comunidade LGBTQIA+”, afirma Matheus Leal, analista pleno de Treinamento e Desenvolvimento da Bracell Bahia.

União dos terreiros

O Projeto “Comunidades Tradicionais: Mulheres e Ancestralidade” promove a abertura de sua terceira edição, amanhã, às 18 horas, no Plenário da Câmara de Salvador. O objetivo da união dos terreiros, segundo seu idealizador e organizador, o ativista religioso Lucas André, é fortalecer os terreiros de candomblé da periferia de Salvador, muitas vezes esquecidos e “invisibilizados”, conforme vem denunciando o povo de "axé". Ao construir uma rede de babalorixás e Iyalorixás, integrados também em formato digital, por meio da criação de grupos em aplicativos, o projeto visa tornar-se interlocutor junto aos poderes públicos.