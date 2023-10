Senac-BA inova com ensino de segurança | A TARDE

A contratação de profissionais de vigilância tem aumentado à medida da necessidade de proteção do patrimônio, um dos argumentos para a criação de um curso especificamente para jovens nessa área.

É o primeiro curso do País, lançado com a presença do presidente do Sistema Fecomércio-Ba, Kelsor Fernandes, ao receber autoridades da área trabalhista do Brasil.



O lançamento da capacitação, realizado na Casa do Comércio, selou a aliança do Sistema Fecomércio-Ba, por meio do Senac, a Escola Bahiana de Formação de Vigilantes e o Ministério Público do Trabalho na Bahia.



Também apoiam a iniciativa a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia, além dos Sindicatos das Empresas de Segurança Privada do Estado e dos Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância.



– Temos aqui parceiros fortes e comprometidos com a educação dos jovens do nosso Estado. Com essa oferta o Senac amplia o atendimento às áreas de segurança e vigilância. Foi um desafio, mas juntos encontramos uma solução e estamos aqui hoje querendo que vocês, jovens, tenham um futuro melhor e aproveitem essa formação – afirmou o presidente da Fecomércio, Kelsor Fernandes, ao falar, no lançamento do curso.



A turma pioneira terá todo o curso ministrado em Salvador, com a participação de 30 jovens, na faixa etária entre 21 e 24 anos, buscando estrear no mercado de trabalho.



O curso tem como objetivo formar jovens aprendizes para atuar em serviços de vigilância, por meio da qualificação profissional de vigilante, abrangendo atividades relativas à segurança, conforme atividades relacionadas na Classificação Brasileira de Ocupação.

Proteção às mulheres

Agora, toda mulher acuada por violências ou ameaças de todo tipo (sexual, financeira, moral, comportamental, entre outras) já pode prestar queixa com total segurança, comodidade e, principalmente, discrição. O acolhimento aos relatos de vítimas ou denunciantes, inédito no Estado com esta proposta, já está funcionando no posto SAC do Salvador Shopping, em ação conjunta com a Polícia Civil. Há sala para depoimentos no formato online e outra para registro de ocorrências, de modo a preservar o sigilo.

O atendimento é realizado através de agendamento no SAC Digital – pelo aplicativo ou em www.sacdigital.ba.gov.br.

POUCAS & BOAS



A série de eventos Circuito Black Friday chega hoje à Ilhéus, com programação gratuita a partir das 19h no auditório do Edifício Premier, bairro Cidade Nova, através de uma iniciativa do Sebrae BA. A palestra ‘Lucrando na Black Friday: estratégias de sucesso para impulsionar suas vendas’, será conduzida por Uliana Ferreira, autora do best seller ‘A Dona do Negócio’ e fundadora da comunidade de mesmo nome, a primeira plataforma de educação empreendedora social para mulheres no Brasil. O circuito teve início dia 3, em Irecê.

A Antologia Poética Recôncavo será lançada hoje em evento virtual transmitido pelo canal do YouTube da Editora Cogito, com início às 20h. Com a participação de 50 poetas de 14 municípios da região, é o décimo primeiro volume da Coleção Bardos Baianos, que tem coletâneas previstas para os 24 territórios de identidade. O projeto é coordenado por Ivan de Almeida com assessoria de Simone Soares, articulação de Lísias Azevedo, coordenação territorial de Paula Anias e articulação territorial de Fábio Haendel e Juliana Vasconcelos.

Com previsão de semear um total de 2 milhões de hectares (ha) de soja na região oeste da Bahia na safra 2023/24, os produtores iniciaram o plantio de 60 mil ha do grão na janela antecipada, entre 1 e 7 de outubro, através de cadastro na Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab). A medida faz parte dos cuidados para evitar doenças provocadas por fungos, como a Ferrugem Asiática da soja. A partir do dia 08 estará liberado o plantio para todos os sojicultores.