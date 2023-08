Teatro do interior tem 12 espetáculos novos

Para quem aprecia as coincidências numéricas e suas interpretações, os apóstolos de Cristo e os signos do zodíaco coincidem com o início da Mostra Interior em Cena, programado para hoje com 12 espetáculos.

As 12 apresentações integram o Prêmio de teatro com o objetivo de divulgar e valorizar os artistas de diversas regiões, com montagens de Juazeiro, no Vale do São Francisco; Rio de Contas, na Chapada Diamantina; entre outras.

Também foram selecionados projetos teatrais de Feira de Santana, a 107 quilômetros de Salvador, bem como Lauro de Freitas, na região metropolitana da capital baiana; e Vitória da Conquista, no Sudoeste.

Não faltarão oportunidades para as peças serem apreciadas pelo público soteropolitano, pois acontecerão apresentações até o dia 27, em diversos teatros da primeira capital.

– Dos 33 espetáculos inscritos na Mostra Interior em Cena, a comissão julgadora selecionou esses 12, que agora terão a oportunidade de se apresentar para o público da capital e concorrer, sem distinção, a todas as categorias do Prêmio – explica Fernando Marinho, coordenador da comissão julgadora.

Além de peças de municípios do interior, podem concorrer espetáculos inéditos, com apresentações presenciais de janeiro a setembro de 2023, na capital e aqueles apresentados no ano de 2022, no formato presencial ou virtual.

Nesta categoria, as inscrições podem ser feitas no site oficial da premiação (www.premiobraskemdeteatro.com.br) com prazo final estabelecido para o dia 24 de agosto.

Músicas para amar demais; Só depende de nós; A comida; Liberdade raiou, igualdade não!; a saga de João Caixote; O velho lobo do mar; A menina das pedras; E se...; Encantos do Sertão; Adelino; Re-correntes; e Os Rinocerontes estão entre as peças em cartaz.

Dia do Magistrado

O Dia do Magistrado, no dia 18, será comemorado com trabalho, ao participarem os juízes de direito da 2ª edição da Sexta Jurídica, no auditório Ministro Dias Trindade, da Seção Judiciária da Bahia – Justiça Federal. Promovido pela Associação dos Juízes Federais da Bahia (Ajufba), por meio da Escola dos Juízes Federais da Bahia (Ejufba), a Sexta Jurídica tem o apoio da Direção do Foro da Seção Judiciária da Bahia. O tema principal é a interpretação constitucional e a criação judicial do direito, a ser apresentado pelo juiz federal Dirley da Cunha Júnior, titular da 19ª. Vara de Execução Fiscal da Seção Judiciária da Bahia.