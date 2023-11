Terço reúne 13 mil para louvar Maria | A TARDE

Caminha célere para alcançar 13 mil integrantes o Grupo de Oração Terço dos Homens (GOTH’s), fortemente armados de fé e disposição para orar pelos mais diversos gêneros de Nossa Senhora conhecidos e ainda a serem criados.

O Terço dos Homens, como é mais conhecido, devido à exclusividade do sexo biológico masculino no grupo, está presente em todas as paróquias de Salvador, ajudando na organização, na coleta de recursos e na luta diária para orientar os fiéis em todas as atividades da Igreja Católica Romana.

– A nossa missão é resgatar aquele homem que estava perdido, saiu para conhecer o mundo, conheceu, viu que nem tudo era aquilo e, agora, está voltando para casa– afirma uma das principais lideranças dos quase 13 mil católicos organizados no Terço soteropolitano, Jailton Neiva.

Ele próprio um combatente contra o flagelo da fome no Brasil, depois dos desastrados quatro anos perdidos - entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022 -, Jailton Neiva trabalha com a distribuição de alimentos de alto poder nutricional, selecionados na feira de São Joaquim, a maior da cidade.

Teologia mística – Segundo Jailton Neiva, colaborador da Revista Primaz, órgão da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, o Terço destaca a teologia mística, ao formarem os rezadores a crença nos poderes da Mãe de Jesus, conforme anunciou o anjo Gabriel.

Não se trata, acrescenta Jailton Neiva, de algo similar a uma organização pastoral, embora os integrantes do Terço, muitos deles colaborem com as ações sociais da Igreja visando, não só o futuro celestial, mas o céu aqui na Terra, com pão, trabalho e liberdade para todas e todos.

“Tenho proposto o que chamei de agenda para o Brasil. (...) A Constituição brasileira oferece um roteiro que congrega progressistas, liberais e conservadores, porque é a causa do Brasil”

Luís Roberto Barroso, presidente do STF, ao avaliar como “pacificadas” as relações entre a corte o Congresso.

Rede antipoluição em debate

Terminam sexta-feira agora, dia 27, as inscrições para o I Fórum Nordeste de Economia Circular, com objetivo de construir uma rede atuante na região com o objetivo de coleta de resíduos e descartes para reaproveitamento e despoluição. Basta preencher o formulário eletrônico, no endereço nordesteeconomiacircular.com.br para confirmar presença no maior encontro do gênero no Brasil, programado para Salvador, no período entre 23 e 25 de novembro. Segundo os divulgadores do Fórum, os três dias de encontro terão como destaque painéis sobre os principais temas da atualidade no segmento.

POUCAS & BOAS

A VI Semana Nacional do Livro e da Biblioteca movimenta desde ontem o auditório da Biblioteca Central da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), campus de Cruz das Almas. Hoje a programação conta com uma Leitura Divertida a partir das 8h30. Com organização do Sistema de Bibliotecas SIB/UFRB o evento termina amanhã com a roda de conversa Diálogos Sobre Vocação profissional.

Em Barreiras acontece hoje a abertura do 1º Congresso de Educação Ambiental Vozes do Oeste da Bahia (Conea), a partir das 8h, no auditório Josefa Lisboa, campus IX da Universidade Estadual da Bahia (Uneb). O primeiro assunto em debate será ‘Programa Gestão Ambiental Compartilhada: Avaliação e perspectivas para o território e municípios’, com coordenação da diretoria de Educação Ambiental da Sema e participação de Érika Seixas (Consid), Iuri Souza e Iago Vieira. Com uma série de oficinas, minicursos e exposições, a programação será encerrada dia 26 dentre outros eventos, com a Homologação do Programa Intermunicipal de Educação Ambiental (Proiea).

O projeto Fala Mulher chega hoje a Barra do Pojuca, em Camaçari, através da Secretaria Municipal da Mulher (Semu). Com início às 9h, no Núcleo de Assistência Social, o público feminino será acolhido e receberá informações sobre questões relativas à violência doméstica e a Lei Maria da Penha. Com uma equipe multidisciplinar, a ação itinerante tem percorrido as comunidades do município e realizado rodas de conversa para disseminar conhecimento entre a população.