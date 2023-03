TJBA celebra vida e obra de Ruy Barbosa

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) relembra hoje o advogado, político, escritor, jornalista e diplomata Ruy Barbosa, com a celebração do centenário da sua morte. Autoridades dos três Poderes se reunirão no Fórum Ruy Barbosa, em Nazaré, para homenagens e colocação de flores na cripta, onde estão os restos mortais do Jurista e de sua esposa Maria Augusta.

A cerimônia acontece a partir das 20h e, na ocasião, será outorgada a Medalha do Mérito Jurídico Ruy Barbosa ao Professor Edvaldo Brito. Dando continuidade às comemorações, nos dias 09 e 10 de março, o TJBA realizará o Seminário “Ruy Barbosa, do Império à República, uma vida dedicada à Nação”.

O evento, que acontecerá no Auditório Desembargadora Olny Silva, no edifício-sede do TJBA no CAB, está com inscrições abertas para o público interno e externo. O acesso é gratuito e os estudantes receberão certificados. A abertura caberá ao Presidente do TJBA, Desembargador Nilson Soares Castelo Branco, e a palestra de encerramento será proferida pela Ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, destacando a importância da Democracia e da República. Especialistas e pesquisadores sobre a vida de Ruy discorrerão sobre as diversas facetas do Jurista baiano e seus principais feitos.

O Seminário será promovido pela Comissão Organizadora do Centenário da Morte de Ruy Barbosa, presidida pelo Desembargador Lidivaldo Reaiche.

– Diria que Ruy Barbosa é o maior dos brasileiros de todos os tempos. Ele é sempre citado nos julgamentos e relembrado pela sua vida profícua. Desde o Império, teve contribuição muito importante para o Brasil, sendo um dos pilares da República – afirma o desembargador Reaiche.

Defensoria de casa nova



A Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) tem a partir de hoje novo endereço e melhores condições de atendimento em Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano. O município é o primeiro no estado com uma sede construída para abrigar a instituição. A inauguração acontece a partir das 8h30, no Loteamento Itamaraty, na Rua Rio Doce, nº 2294, Candeias. Em homenagem à dedicação e profissionalismo do defensor público Valdemir Pina, a unidade de Conquista é a primeira a levar o nome de um membro da carreira. Falecido em 2021, vítima da Covid-19, o defensor dedicou a vida à defesa da população vulnerável.

Homenagem a Mãe Márcia

A Câmara de Salvador irá entregar a Medalha Zumbi dos Palmares a Márcia Maria Ferreira de Brito Lima - Ìyá Márcia d'Ògún, em um ato solene no Plenário da casa hoje às 18 horas, como retribuição da cidade de Salvador ao legado e a contribuição dela na luta contra o racismo, e pelo seu papel na manutenção e respeito à cultura afro-brasileira, à cidadania e aos direitos humanos. A iniciativa de entrega da honraria é da vereadora Marta Rodrigues (PT).

POUCAS & BOAS

- O Museu Casa do Sertão, em Feira de Santana, reabre as portas hoje com uma exposição no Memorial Eurico Alves Boaventura de objetos que fazem parte da coleção. Já as peças de artistas como Miguel Teles, Zé Carlos Sampaio e Zé das Congas, permanecerão temporariamente para apreciação dos visitantes. Com acesso gratuito, o espaço funciona de terça a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 14h30 às 17h.

- Em Juazeiro um evento virtual realizado ontem teve como público alvo contadores e interessados no assunto de emissão da nova Nota Fiscal Eletrônica. Organizado para tirar dúvidas e esclarecer detalhes sobre o novo sistema, a realização foi da Secretaria Municipal da Fazenda.

- Os temas ‘Estratégia de Saúde da Família’ e a ‘Rede de Atenção à Saúde’ estão na pauta de hoje com palestra de Thayane Silveira, dentro da programação dirigida a candidatos aprovados no concurso de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, em Guanambi. O evento prossegue até o dia 24 de março na sede do Senai, bairro Deus Dará.