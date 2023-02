Tremor em Lisboa é tema de palestra

Durante o processo crescente de ocupação de territórios, graças ao domínio da tecnologia das caravelas utilizadas nas navegações, Lisboa foi sacudida por um terremoto do dia 1º. de novembro de 1755, cancelando o louvor a “todos-os-santos”, a ser promovido naquela data, como em todos os anos.

Esta funesta ocorrência para os lusitanos, gerando coleta extraordinária de tributos nas colônias, para reconstrução da cidade, é o tema de palestra programada para as 17h de amanhã, no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), na Praça da Piedade.

Será responsável por interpretar os efeitos do episódio para a Coroa e o mundo, o membro da Academia Portuguesa da História, professor e associado do IGHB, Miguel Monteiro.

Ao discorrer sobre o terremoto de Lisboa de 1755, professor Miguel Monteiro vai apontar aspectos relacionados às consequências da catástrofe na qual morreram cerca de 10 mil pessoas.

O abalo teria resultado na destruição da maior parte da capital portuguesa, então uma das principais metrópoles da Europa e centro difusor das técnicas de domínio dos oceanos, condição para a expansão imperial e disputas com os rivais europeus em busca das riquezas de outros continentes.

Ao sismo, seguiu-se um maremoto, em meio a múltiplos incêndios impossíveis de conter, pois além do alcance do tremor, os portugueses foram surpreendidos, tendo o evento chegado até às regiões litorâneas de Setúbal e Algarve.

Doutor em História Moderna pela Universidade de Lisboa e coordenador do Mestrado em Ensino de História na mesma instituição, Miguel Monteiro é presença certa nos principais simpósios visando ao conhecimento, não só no Brasil e em Portugal, mas também na Espanha.

“Entre os principais desafios está a comunicação com a população indígena, o acesso, a cultura e as crenças dessa população”

Antonio José Marinho Cedrim Filho, médico emergencista que integra missão da Força Nacional do SUS (Sistema Único de Saúde) que atende à situação emergencial das comunidades yanomamis, em Roraima, onde indígenas foram encontrados com desnutrição severa e diagnosticados com doenças como malária

Banquete na praça do poeta

Feijão no prato e roda de conversa são as propostas do Banquetaço de alcance nacional, previsto para amanhã, na Praça Castro Alves, junto à ocupação Carlos Marighella. O objetivo, além de garantir mais um dia de comida, no enfrentamento da fome, é festejar a volta do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, uma vitória do povo brasileiro, diante do desmonte registrado no setor na gestão federal passada. Para participar, basta aproximar-se, a partir das 11h, do “Sofá na Rua”, com manifestações culturais (e culinárias) previstas para a escadaria bem ao lado do prédio ocupado por cerca de 200 famílias.

Jornada Pedagógica de Lauro

Democracia, Justiça Social e Educação (acolhedora, crítica, emancipatória, cuidadosa, humanizadora, sustentável) é o tema da Jornada Pedagógica 2023, a ser realizada no próximo dia 2, em Lauro de Freitas. A jornada deste ano terá como convidado o professor doutor Naomar Almeida, que inicia a palestra às 9h.

POUCAS & BOAS

A XXXV Jornada Pedagógica da rede municipal de ensino de Itabuna será aberta amanhã às 8h, no Teatro Municipal Candinha Dória, com abordagem de temas relacionados ao ensino-aprendizagem. A pré-jornada reuniu os gestores durante a semana passada, visando também a abertura do ano letivo 2023. O evento termina dia 1º de março.

Com o tema ‘Nascentes do oeste’, uma ação de conscientização ambiental mobilizou moradores da Vila 2 do Assentamento Rio de Ondas. O segundo encontro de educação ambiental promovido pela Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães em parceria com a Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) objetivou a identificação, preservação e recuperação de nascentes degradadas.

Em Porto Seguro termina hoje com a banda É o Tchan e convidados a programação de Carnaval do município, a partir das 16h na Passarela da Cultura. O evento encerra a folia que contou com mais de 70 atrações e destacou as manifestações populares com a participação de cerca de 60 blocos culturais, com eventos também nos distritos de Trancoso, Arraial d’Ajuda e Caraíva.