UFRB discute raça e homenageia Kabengele

Iniciado nesta terça-feira, 1º, o Mês da Consciência Negra joga luz com mais intensidade sobre o necessário reforço às iniciativas de luta pela igualdade racial. A questão, fundamental no País, com sua história marcada pelo escravismo, ganha peso ainda maior em nossa Bahia, estado com maior proporção de negros e negras da nação.

Sempre conectada às vanguardas do debate público sobre o tema, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) promove, entre os dias 8 e 11 de novembro, com atividades presenciais e virtuais, a 16ª edição do Fórum Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social do Recôncavo, o Fórum 2022.

A jornalista Flávia Oliveira (GloboNews, O Globo e Rádio CBN), a socióloga Cristina Roldão, a cantora Sued Nunes e o pesquisador Kabengele Munanga são os primeiros convidados confirmados para o evento.

Com o tema "Juventude Negra e Democracia: Viver, Esperançar e Transformar", o Fórum 2022 celebrará o protagonismo da juventude negra no processo de reconstrução do país por meio de apresentações artísticas, sessões temáticas, oficinas, minicursos e lançamento de livros.

Homenagem – Durante o evento o Conselho Universitário (CONSUNI) entregará o título de Doutor Honoris Causa ao educador, ativista da luta antirracista, intelectual e pesquisador negro, Kabengele Munanga. A cerimônia será realizada no primeiro dia do Fórum 2022, 8 de novembro, às 14h, no auditório do Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL), em Cachoeira.

A proposta de homenagem a Munangapartiu do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologia Aplicada (CECULT) e destacou como mérito a trajetória pessoal e profissional pela sua contribuição aos estudos e divulgação da cultura pan-africana.

Acerto de contas

Apesar de não ter votos, é sempre bom lembrar que um apoiador da campanha de ACM Neto, antigo superintendente de um importante órgão na gestão de Jaques Wagner como governador da Bahia, tem muitas contas a acertar com o Tribunal de Contas do Estado.

Os auditores que abriram a caixa ficaram estarrecidos com o rombo desse antigo gestor. Depois de ocupar esse cargo, nunca mais teve holofote. Chegou a apoiar o General Mourão, fato que deixou seu pai, esquerda orgânica, triste e revoltado com o filho.

Achava, como muitos, que a vitória do ex-prefeito era certa, mas agora tenta voltar às hostes de esquerda, que não quer vê-lo nem pintado de ouro. Os holofotes agora são do Tribunal de Contas.

POUCAS & BOAS

Uma homenagem do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia (DCHF) ao professor Ildes Ferreira, falecido em 2019, marca hoje o evento para lançamento de três livros na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). Entre as obras em lançamento está “Leituras sobre participação social e desenvolvimento econômico e sustentável: um tributo a Ildes Ferreira”, organizado por Janio Santos e Acácia B. Dias. A iniciativa é do Grupo de Pesquisa em Geografia e Movimentos Sociais (Geomov), do Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial (Nedet) e do Grupo Urbanização e Cidades da Bahia.

Com 88 pratos concorrentes, a segunda edição do Festival Gastronômico Sabores de Juazeiro teve o prazo prorrogado até o próximo domingo atendendo aos pedidos de clientes e dos restaurantes. Realizado pelo Sebrae em parceria com a Secretaria municipal de Cultura, Turismo e Esportes (Seculte) e a Agência de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária (Adeap), o evento visa valorizar a culinária regional.

O 3º Círculo de Leitura desta edição do projeto de extensão ‘Pedagogia freireana: diálogo, esperança e amorosidade para o fortalecimento da educação democrática’ reúne hoje como expositores os professores Mara Franco de Sá (UFPI) e Francisco Cleiton Alves (UFOB). O livro de Paulo Freire ‘Pedagogia da Esperança: um encontro com a Pedagogia do Oprimido’ será debatido com mediação do professor Thiago Rafagnin (Ufob). A coordenação geral do projeto é da professora Marilde Queiroz Guedes (Uneb) e a transmissão será pelo canal do YouTube da Academia Barreirense de Letras.