Última chance para entrar na faculdade

Quem ainda não se alertou para a inscrição visando preencher as 18.966 vagas do Programa Universidade para Todos, ainda tem até esta segunda-feira, dia 29, a oportunidade de beliscar a última matrícula nos 27 territórios de identidade.

O objetivo é reduzir as lacunas de aprendizagem e preparação de concluintes e egressos da rede pública, ampliando assim a competitividade com estudantes de trajetória escolar mais consistente, como os da rede particular.

Este ano, são 3.966 vagas a mais em relação a 2022, com boas chances de alcançar o sigfinicativo recorde dos primeiros 30 mil beneficiários do Universidade para Todos, desde o início do projeto.

Mas, atenção: só são aceitas inscrições de candidatas e de candidatos da rede pública do estado, matriculadas no terceiro ano, ou no quarto ano da educação profissional integrada ao ensino médio estadual ou municipal.

Como o Estado tem como alicerce a laicidade (ou seja, a indiferença em relação à religião), não há qualquer restrição em relação a credos, mesmo com o avanço pentecostal no perfil da universidade e seus efeitos dogmáticos estranhos à produção de conhecimento.

Inscrições – As inscrições gratuitas devem ser realizadas no Portal da Educação (processoseletivoupt.educacao.ba.gov.br/inscricao, onde estão disponíveis os formulários eletrônicos de solicitação de matrícula.

Nesta nova edição, estão incluídos 195 municípios da Bahia, com a oferta de atividades em 310 polos de funcionamento, dos quais 34 somente em Salvador, com previsão de início das aulas para 5 de junho.

“Tivemos uma notícia ruim: o dispositivo que dificulta a proteção da Mata Atlântica voltou. Agora uma notícia boa: como da 1ª vez em que esse dispositivo veio à cena, o presidente Lula novamente disse que irá vetar” Marina Silva, ministra Meio Ambiente

DPE no comando do Condege

A nova diretoria executiva do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais (Condege) foi eleita na última sexta-feira em Brasília. Oleno Inácio de Matos, defensor-geral de Roraima, assumirá a presidência e Firmiane Venâncio, defensora pública geral da DPE-BA será a vice-presidenta. Venâncio relembrou a presença fundamental da Bahia já nas formações iniciais do colegiado nacional.

- A Bahia tem uma experiência muito consolidada, que inclusive espelha a atuação de outras Defensorias e que gostamos de partilhar. Então, a minha atuação na vice-presidência vêm para contribuir”, disse.

Agência das Malvinas decide prêmio nacional

A Agência Nacional de Favelas está classificada para a fase decisiva do Prêmio Luiz Beltrão de Ciências da Comunicação 2023, na categoria Grupo Inovador.

Sediada no Bairro da Paz (Malvinas), a agência trabalha na formação de comunicadores comunitários, editando jornais impressos e em ambiente virtual tratando de temas relacionados às periferias em linguagem compatível.

O comunicado do professor Guilherme Moreira, presidente da Rede de Estudos e Pesquisa em Folkcomunicação não surpreendeu quem já acompanha o projeto desenvolvido sem apoio institucional oficial.

O editor da ANF, trabalhando diretamente com os colaboradores das regiões Norte e Nordeste, jornalista Paulo de Almeida Filho, comemorou a indicação nas perspectivas de um reconhecimento e um incentivo, simultaneamente, pois o Luiz Beltrão é uma das principais premiações do País na área de comunicação.

– Concorrer a um prêmio dessa magnitude é uma honra para nossa instituição e o reconhecimento das produções feitas pelos colaboradores e voluntários da ANF – afirmou Paulo de Almeida Filho, especialista em Comunicação Comunitária e mestre em gestão, tecnologias e redes sociais pela Universidade do Estado da Bahia.

Formação - Segundo o jornalista, graduado pela Universidade FTC, a democratização nas periferias do Brasil precisa, antes, da formação de comunicadores populares oriundos ou residentes nas comunidades, chamadas no Rio de “favelas”.

A denominação foi mantida por tratar-se a capital fluminense da sede nacional da rede de ANFs, embora “favela” seja uma árvore muito comum nos sertões de Canudos, daí a primeira ocupação urbana carioca, o Morro da Providência.