Universidades baianas vão reunir pensadores em encontro

Foi dada a largada para o maior encontro de pensadores das universidades baianas com o envio da redação dos resumos de trabalhos na programação promovida com o objetivo de divulgar a pesquisa filosófica em desenvolvimento no Nordeste, com foco especial para a Bahia.

Estarão juntas as comunidades acadêmicas das universidades Federal da Bahia (Ufba), Estadual de Feira de Santana (Uefs), do Estado da Bahia (Uneb), Estadual de Santa Cruz (Uesc), Estadual do Sul da Bahia (Uesb) e Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Trata-se do IV Encontro de Filosofia da Bahia (Efiba), 100% virtual, segundo os organizadores, como forma de trocar conhecimentos sobre a produção filosófica, estimular o debate e a atualizar o diálogo de pesquisadores baianos com convidados.

Tendo como participantes, estudantes de graduação, professores da rede pública e do ensino privado, pesquisadores universitários, do país e do exterior, o encontro aceita envio de resumos até dia 25 de julho e a inscrição como ouvinte, até 8 de agosto, pelo google. Entre os lançamentos de livros já confirmados estão Procurando Razões e A calamidade, por Waldomiro J. Silva Filho e Temas em Direitos Humanos e Atualidades, de autoria de Edir Antonia de Almeida e Fábio Falcão Oliveira.

O professor dr. Silvio Gallo, da Universidade de Campinas (Unicamp), será o conferencista de abertura, ao abordar Atualidades e perspectivas para a filosofia, antes da realização de uma série de oito mesas redondas, com Rafael Azize e Juliana Ortegosa Agio, entre outros docentes.

Os grupos de pesquisa, como os de filosofia antiga, liderado pela professora Gislene Vale, já estão mobilizados para o grande encontro virtual em setembro.“‘[Dizem] ‘Olha, o discurso dele levou à morte daquela pessoa lá em Foz do Iguaçu’. Meu Deus do céu. O meu discurso levou à morte daquela pessoa? Uma briga estúpida, sem razão?”Jair Bolsonaro,presidente da República, sobre o assassinato do tesoureiro do PT, no Paraná.

“Canções de Pai e Filha”

“Canções de Pai e Filha" é o nome do álbum em desenvolvimento pelo músico, compositor, professor e arte-educador Cassius Cardozo e sua filha, Tainá, com lançamento previsto para novembro. A inusitada parceria derrotou os sentimentos de medo e angústia durante os períodos mais difíceis da pandemia. Pai e filha se agarraram à música, como salvação, e passaram a compor e a gravar composições, com letras sobre relações familiares, saudades, raízes, ancestralidade, brincadeiras de crianças e o aprendizado escolar.

Para viabilizar a gravação do álbum, Cassius abriu uma campanha colaborativa no site Kickante (www.kickante.com.br ), com lançamento do trabalho previsto para novembro, mês de aniversário de Tainá.

Poucas & Boas

Na praça do Cais de Carinhanha termina hoje a edição 2022 do Encontro das Águas e dos Amigos, que desde o dia 15 movimenta a cidade com apresentações de grupos folclóricos, shows artísticos e culturais. Aberto com uma Caminhada Cultural que contou com a participação de 29 escolas municipais, o evento é organizado pela prefeitura municipal e conta com visitantes locais e dos diversos municípios circunvizinhos.

O 1º Cicloturismo de Alagoinhas atrai hoje a atenção dos moradores e visitantes que participam do evento com cerca de 35 Km de percurso. A largada será às 8h30 da praça da Igreja Inacabada, em Alagoinhas Velha, onde o evento será encerrado com shows musicais. Com cerca de dois mil inscritos, a prova é organizada pela União dos Ciclistas de Alagoinhas (UCA) com apoio de outras instituições e da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Para participar do evento, é preciso fazer a inscrição no endereço www.clubedopedal.tv.br e doar 2 kg de alimento.

A primeira edição do ano da Semana de Sentenças e Baixas Processuais do Poder Judiciário da Bahia suspende de amanhã até o dia 22 de julho o atendimento ao público e a fluência dos prazos processuais em todas as unidades judiciárias de 1º Grau, Juizados Especiais e Turmas Recursais.

A iniciativa foi instituída em 2017 para dar celeridade no julgamento de processos e reduzir o congestionamento processual, sem causar prejuízo às audiências e sessões já designadas e de atividades de caráter emergencial.