Uruçuca é nova casa da literatura

A literatura se espalha pela Bahia, alcançando, desta vez, o município de Uruçuca, na região cacaueira do estado, onde acontece o primeiro festival denominado “Serra Grande”, durante quatro dias a começar pelo dia de hoje.

Embora não possa comparecer, o homenageado da pioneira iniciativa no município e região será o uruçuquense Florisvaldo Mattos, em mais uma boa razão para celebrar seus 90 anos de poesia, tendo como berço de seus versos o distrito de Água Preta.

A primeira edição do Festival Literário de Serra Grande (Flisg) tem como tema “Identidade e Memória”, dupla de conceitos capaz de conduzir as mesas de debates e bate-papos com escritores, além de oficinas criativas.

Em meio aos lançamentos de livros e espetáculos musicais, será também homenageado o médico e escritor Ronaldo Vasoncelos Farias, além de Igor Rossoni, Matuto, Ludmila Bertié, Luh Poesia e Ruy Póvoas, entre outros.

Mistura cultural

Com a proposta de representar a mistura de manifestações culturais de Uruçuca e região, o festival busca expor a força da palavra expressa nos cantos e dizeres dos saberes transmitidos de geração a geração.

Segundo os organizadores, liderados por Néri Góes, a Flisg pretende despertar de maneira lúdica nas crianças, jovens e adultos o interesse pelo ato de ler e de compartilhar livros.

Para viabilizar a festa da literatura em mais um município baiano, foi preciso promover o financiamento coletivo, com a realização de uma “vaquinha”, além do patrocínio da prefeitura e apoio de instituições e do comércio.

Expansão na indústria

A Brasceras Indústria e Comércio, produtora de ceras, anunciou investimentos de R$ 20 milhões para expansão de sua fábrica localizada em Madre de Deus, no recôncavo.

A diretora do grupo Brasceras, Andreia Zebellini, divulgou o planejamento das obras de ampliação a serem iniciadas em 2023, com previsão de aumento de 12 mil toneladas por ano na capacidade de produção da unidade fabril madre-deusense.

A expansão coincide com a necessidade de abertura de postos de trabalho, chegando perto de 40 o número projetado, a depender do volume gradual de implementação dos novos maquinários.

-Vimos uma perspectiva de uma nova linha de produção, por isso decidimos ampliar a unidade”, disse Andreia Zebellini.

POUCAS & BOAS

A III Mostra de Joalheria, Pedras Preciosas e Artesanato Mineral, realizado pelo Centro Gemológico da Bahia (CGB), no Pelourinho, conta com 10 expositores, todos ex-alunos dos cursos de Joalheria e Lapidação viabilizado pelo CGB em parceria com o Senai. Aberto dia 1º de novembro, o evento prossegue até domingo o próximo domingo. Em paralelo está ocorrendo o III Concurso Joia da Bahia, cujo vencedor será apontado através da votação dos visitantes da mostra. Reconhecida como um dos maiores produtores brasileiros de gemas e metais preciosos, a Bahia tem uma grande variedade de pedras coradas, ocupando o segundo lugar no ranking nacional de exploração de gemas.

O curso de formação Mediadores de leitura e Contadores de Histórias começa hoje no auditório da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), em Ilhéus. Gratuito, o curso termina amanhã e será ministrado pela professora Ivani Santos, através de uma iniciativa do Projeto Biblioteca Viva do Departamento de Letras e Artes, a partir do Proler (Programa Nacional de Incentivo à Leitura), vinculado à Fundação Biblioteca Nacional, órgão do Ministério da Cultura. O Proler/Uesc foi instituído em 1996, quando foi firmado o convênio da universidade com a Casa da leitura, sede do Programa Nacional.

Em Alagoinhas foi inaugurada ontem a primeira etapa do Museu a Céu Aberto do Cemitério Jardim da Saudade, espaço que completou 130 anos em maio deste ano e é patrimônio cultural, arquitetônico e histórico do município. O evento contou com uma missa celebrada pelo padre Betinho e foi organizado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo (Secet).Da Redação, com Miriam Hermes