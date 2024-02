Yemanjá e Allah juntos pela paz | A TARDE

Odo Iyá, meu bom Allah! Com esta proposta de mistura religiosa e política, as lanchas e escunas do cortejo marítimo em Defesa da Palestina vão partir hoje do cais do Terminal Turístico, no bairro do Comércio, rumo à Casa de Iemanjá, no Rio Vermelho, para pedir pacificação.

Os manifestantes "islamo-iorubás" vão levar uma bandeirão de 15 metros por 6 de largura com as cores verde, preto, branco e vermelho do país cercado pelas forças de Israel há exatos 120 dias.

São 12 mil crianças assassinadas, além de outras milhares capturadas como prisioneiras, mesmo tendo a idade precoce de 5 anos.

Os adeptos da convergência do Islão com o candomblé admitem as dificuldades para alcançar a paz, uma vez também serem mantidos em cativeiro cidadãs e cidadãos de Israel capturados pelo grupo Hammas.

- Trata-se de um genocídio, pois só um lado está atacando, inclusive hospitais e escolas - afirma o líder do Comitê Baiano em Defesa da Palestina, José Humberto Novais – “Cocão”.

Os barcos com bandeiras, faixas e cartazes com mensagens exigindo a pacificação da Faixa de Gaza e da Cisjordânia sairá do Terminal Turístico do Comércio, por volta de 14h30.

A ideia é permanecer até 16 horas nas imediações da Praia da Paciência, depois da entrega do presente principal, quando o desembarque será seguido de uma passeata com distribuição de panfletos denunciando os ataques.

Embora tenha vídeos e fotos distribuídos nas chamadas “redes sociais”, o movimento é todo organizado à moda antiga, com a adesão de camaradas em reuniões presenciais a fim de combater a “militância ciberidiota”, como dizem.

Matrícula online da Ufba

Foi dada a largada para a matrícula dos milhares de alunos da Universidade Federal da Bahia (Ufba). O certo é, uma vez mais, a geringonça virtual, dar o famoso “tilte”, falhando clamorosamente.

A primeira hipótese é a de sobrecarga, ou melhor, gestão da sobrecarga, pois é sempre previsível o excesso de solicitações.

Os coordenadores de colegiados têm procurado tranquilizar os estudantes, ao lembrarem ser possível contornar as dificuldades no período de ajustes, realizado presencialmente, mas é possível diagnosticar ansiedade em grande parte dos discentes afoitos para garantir vagas.