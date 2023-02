Yuri Silva revela plano para juventude

Buscar meios de mobilizar a juventude das periferias brasileiras, visando construir sua autonomia, seja por oficinas de esporte, aprendizado de ofícios e outros meios integra o conjunto de principais metas do Ministério da Igualdade Racial do governo Lula.

Pensar estratégias para obter resultados com esta perspectiva é o desafio do recém-nomeado diretor de Políticas de Combate e Superação do Racismo, jornalista Yuri Silva, ex-colaborador de A TARDE.

Graduado pelo Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), o baiano de Salvador e ativista antirracista, confirmou seu talento ao participar do governo de transição, ao contribuir com a definição dos três eixos principais propostos pela equipe ministerial.

- Vamos tratar de políticas de preservação da vida e promoção de direitos; fortalecendo diálogo com organismos internacionais antirracistas; além de cuidar da articulação transversal em cooperação com outros órgãos da administração pública federal”, afirmou o jovem líder de 27 anos, em um intervalo dos preparativos da mudança para o Distrito Federal, na manhã de ontem.

O jornalista vê um contexto favorável para superação do desmonte promovido entre 2016 e o ano passado, devido à formação da “Esplanada mais preta, diversa e feminina, nesta terceira gestão de Lula”.

Segundo o novo diretor, um dos mais jovens da gestão federal, este é um ano especial, pois vão completar-se duas décadas da instituição da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, em 2003, ainda no primeiro governo Lula, hoje com estatuto de ministério.

- A Bahia é referência, não apenas pela maioria de população preta, mas por ter sido o único estado a manter uma secretaria de promoção da Igualdade Racial”, afirmou Yuri.

Prevenção ao câncer de pênis

Partiu da Sociedade Brasileira de Urologia o movimento de alerta da campanha nacional de prevenção e combate ao câncer de pênis, ao contar 1.933 casos no ano passado, resultando em 459 amputações, ou cerca de um a cada quatro enfermos, em média. Não é difícil evitar: basta limpar com água e sabão, principalmente após as relações sexuais, além de usar o preservativo, por reduzir a chance de contágio com infecções capazes de ajudar a desenvolver o câncer como o vírus HPV. Meninos entre 9 e 14 anos já podem tomar a vacina contra o HPV, oferecida gratuitamente nos postos do município a partir de planejamento do SUS.

POUCAS & BOAS

- O fortalecimento dos trabalhos de apoio à prevenção foi o principal tema abordado na primeira reunião presencial da Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher de Juazeiro deste ano, realizada na Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Durante o encontro os participantes falaram sobre diversos temas, entre os quais pode=se destacar os desafios dos órgãos que compõem a rede, bem como a importância dos agentes comunitários de saúde para a prevenção e combate à violência.

- Ainda em Juazeiro foi encerrada ontem a programação especial da Escola Municipal Estação do Saber José Carlos Tanuri. Durante dois dias professores e coordenadores planejaram o percurso pedagógico do ano letivo de 2023, refletindo sobre o legado dos povos africanos no cotidiano da escola e na educação pública e infantil. ‘Heranças da África’ é o tema do projeto ‘Viajando na Estação eu giro o mundo e construo saberes’, que abre as atividades letivas na unidade de ensino.

- Com a expectativa de alcançar 7.447 milhões de toneladas de soja, os produtores da região oeste do Estado já iniciaram a colheita das primeiras áreas plantadas em outubro do 2022. A previsão do Conselho Técnico da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) é de manter os níveis de produtividade das safras anteriores, considerando as boas práticas agrícolas e condições climáticas favoráveis. O conselho é formado por representantes de associações, sindicatos, empresas, instituições financeiras e órgãos governamentais.