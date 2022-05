Concurso: "Fazer exercícios ajuda na memorização da matéria"

Muita gente deseja ser aprovado em um concurso público, mas não tem a mínima ideia do que fazer para atingir o objetivo. Com mais de 10 mil horas de atendimento a candidatos à carreira pública, o coach e autor do curso Motivação, Planejamento Estratégico e Técnicas de Estudo, Charles Peterson dá dicas de como escolher um bom material e organizar os estudos para a prova.

Fazer um levantamento de bibliografia para concurso é complicado, principalmente quando se trata de material específico para um cargo de nível superior. De zero a dez, qual é o grau de dificuldade que os candidatos que você atende possuem nisso?

Oito e meio, quase nove. A pessoa tem ideias, noções, dicas, mas fica confusa. Tenho um caso atual que mostra o alto grau de dificuldade disso. Treino um enfermeiro. Imagine o que é estudar anatomia! É muito material. Cada vez mais há cursinhos que oferecem resumos. É impossível ler toda a bibliografia, tem que se concentrar nos autores mais conhecidos e pesquisar o que mais cai.

Os fóruns sobre concursos são fontes confiáveis para pesquisar material?

Alguns deles são confiáveis, mas tem que ter o pé atrás. Não confie de forma cega. Vai testando. Fonte de informação confiável é fonte oficial. O que mais tem nesse mercado é achismo.

Muita gente tenta estudar para concurso com módulos de cursos preparatórios. Isso tem eficiência?

Sim. Mas nem tudo que é vendido por aí é feito com qualidade. Há material de estudo que é mal feito. E se livros, às vezes, têm erros, a apostila também pode ter. Além de ler o módulo, o aluno precisa fazer a parte dele e pesquisar e ler a lei, fazer os exercícios.

Dá para usar a apostila feita para um outro concurso?

Se for da mesma banca examinadora, talvez sim. O material tem que estar sempre atualizado.

Esse tipo de material serve para qualquer tipo de concurso?

Depende da complexidade. Para a carreira de diplomata, é difícil encontrar apostila na banca da esquina.

Os livros de resumos das matérias dos concursos podem ajudar?

Depende. Fazer muitos exercícios é geral para todo mundo. O aluno que faz exercícios está melhor do que aquele que está apenas lendo o resumo. Isso é comprovado. Ler só o resumo ajuda, mas não resolve. Porém, ainda que o material seja bom, ninguém pensa por nós. A gente pode comprar informação, mas não conhecimento. O processo de aprendizagem depende mais do esforço do aluno e isso traz responsabilidade.

Qual é o melhor modo de se preparar para o concurso?

Para o aluno se preparar tem que ter um bom material didático, com um conteúdo bom. Para o aluno iniciante, o cursinho vai ajudar muito. O material didático implica também em videoaula, em exercícios comentados, além da teoria. Fazer os exercícios comentados é muito bom. A teoria pode ser através de textos ou do professor. O candidato deve fazer, antes de começar a estudar, um planejamento e ir aprendendo técnicas de estudo. Ele precisa saber quais os tópicos mais importantes a estudar. Se o edital ainda não saiu, o ideal é que o candidato se organize primeiro para depois começar os estudos, ainda que a organização leve um mês.

Mas e no caso em que o candidato tem pouco tempo, quando o edital já saiu?

Nesse caso, a melhor coisa é fazer um cursinho de exercícios comentados. Ele não pode só ler a teoria e não fazer o exercício. Fazer exercícios ajuda na compreensão e na memorização da matéria.

Há quem diga que não dá para passar no concurso estudando por conta própria, que é preciso frequentar um curso preparatório.

O cursinho vai ajudar muito. Há o filtro do professor na seleção das informações e na indicação de bons livros. Mas toda regra tem exceção. O curso preparatório ajuda e em muitos casos é essencial, mas não estuda pelo aluno que precisa fazer a parte dele, claro.