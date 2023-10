ADEMI-BA faz 15º Salão Imobiliário com ofertas para vendas de imóveis | A TARDE

O 15º Salão Imobiliário da Bahia, realizado pela ADEMI-BA, acontece entre os dias 5 e 8 de outubro no Centro de Convenções, reunindo uma série de ofertas no ramo imobiliário. Serão cerca de 2 mil unidades de imóveis disponíveis para venda, com tipologias e tamanhos variados, em diferentes bairros de Salvador e Região Metropolitana, a partir de R$190 mil, além de stand da Caixa Econômica, fazendo a análise dos documentos e carta de crédito. Para participar do evento, gratuito, basta se inscrever no site www.ademi-ba.com.br.

Segundo o presidente da ADEMI-BA, Claudio Cunha, além dos stands de 22 construtoras e incorporadoras que estarão apresentando os imóveis, o Salão Imobiliário vai apresentar ao público o espaço Decor, assinado pelo arquiteto Sidney Quintela, com consultoria e dicas práticas de decoração. “Teremos ainda a Casa dos Sonhos, local com jogos interativos e espaços instagramáveis para crianças e adolescentes, sob a coordenação de Tio Paulinho”, afirmou.

Outra novidade é o Bairro Inteligente, uma experiência imersiva, interativa e inovadora, que simula um bairro que prioriza a andabilidade e a vida prática. Na entrada do evento, o Espaço Conforto, mostrando como a qualidade sonora e da iluminação podem impactar a qualidade de vida. O evento ainda terá palestras e workshops, além de uma exposição da ADEMI, que revela as transformações urbanísticas ao longo dos 48 anos de existência da associação e a influência do mercado imobiliário nessa evolução.