Grupo Bradesco reconhece trabalho dos corretores de seguros do país

O Grupo Bradesco Seguros realizou, entre os dias 01 e 04 de junho, a Talento de Seguros 2023, premiação anual para corretores de seguros dos segmentos de Mercado e Corporate que ocorre desde 2003 (19 edição) – uma das mais disputadas campanhas do mercado de seguros. Com o tema ‘Um novo momento, uma nova história’, a celebração retoma sua programação na Ilha de Comandatuba - Bahia. Ao todo, estiveram presente mais de 800 participantes, considerando funcionários e parceiros de negócios, com dezenas de corretores premiados.

Esse evento objetiva reconhecer e homenagear aqueles que são parceiros das Seguradoras que atuam mais diretamente com os Corretores (Bradesco Seguros, Bradesco Vida e Previdência e Bradesco Saúde/ Mediservice) e que compõem o grupo.

Para os diretores comerciais do Grupo este evento é uma grande oportunidade de encontrar parceiros e amigos corretores de todo o Brasil para prestigiá-los e reconhecer o ótimo trabalho realizado ao longo do último ano.

Para Leonardo de Freitas, Diretor Comercial da Bradesco Auto/RE, “a relação que o Grupo Segurador tem com os corretores é sólida e cuidada de forma permanente. Proporcionar um momento para celebrar as conquistas desses profissionais reforça a importância dos corretores no mercado segurador”.



“Este é o momento de encontrar os nossos parceiros de negócios de todas as regiões do Brasil. Ter um evento para renovar essa parceria é muito especial para o Grupo, além de ser extremamente importante para destacar o trabalho dos participantes que colocam as melhores estratégias comerciais em prática”, afirma José Pires, Diretor Comercial da Bradesco Vida e Previdência.

Já para Flávio Bitter, Diretor Comercial da Bradesco Saúde, “ter um evento para comemorar as conquistas dos nossos corretores diz muito sobre a relação que o Grupo Segurador tem com esses profissionais. Importante reforçar que, além de celebrar, o evento ainda oferece a oportunidade de realizar networking e fortalecer as conexões”.



Além das premiações, também foram realizadas palestras com temas relevantes para os novos tempos, atividades esportivas, “vivências” e shows. Entre os destaques da programação esteve a palestra sobre “Felicidade e autoconhecimento”, apresentada pela atriz e escritora Bruna Lombardi.