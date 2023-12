Guaraná Antarctica Zero chega com sabor ainda mais próximo do Original | A TARDE

“É tanto sabor que nem parece zero”. Guaraná Antarctica Zero está de cara nova. Não apenas a cara, mas também o sabor. E quem já amava Guaraná Antarctica vai ficar ainda mais apaixonado (a), afinal, de zero apenas as calorias já que a nova versão está ainda mais saborosa, agora, mais próxima ao sabor Original do Brasil presente na versão regular. Após anos de pesquisas e atendendo uma demanda dos consumidores, a marca traz a novidade com essa versão “repaginada”.

A novidade é resultado de três anos de investimentos em inovação, tecnologia produtiva e pesquisas com consumidores. Foram mais de 100 receitas desenvolvidas até chegar na nova versão, aprovada por dois públicos muito exigentes: o público geral – sejam os lovers ou não – e os guardiões do Guaraná Antarctica, um pequeno e seleto grupo no mundo inteiro que conhece a receita do Original do Brasil. Tudo isso para trazer o sabor amado pelos brasileiros, mas sem os açúcares ou aquele residual característico e comum em produtos com adoçantes.

Há mais de 100 anos ao lado dos brasileiros, a marca Original do Brasil vem fazendo história. Além da mudança de sabor, a famosa lata ganhou design que permite se diferenciar melhor da versão regular do produto. E para comemorar a chegada do novo Guaraná Antarctica Zero, a marca traz de volta o filme clássico que ganhou o coração dos brasileiros há anos. Criado pela CP+B, o filme destaca a combinação que é o maior sucesso: Pizza com Guaraná ; ; ; e traz a rima que agora reforça a novidade: “Como é bom te ver, você chegou como eu espero. É tanto sabor que nem parece zero”. Veja aqui.

“Nossa versão zero sempre foi muito querida, mas sempre ouvimos dos nossos consumidores o desejo de ter um produto que fosse ainda mais próximo do sabor original. Essa também era uma preocupação dos guardiões da receita do Guaraná Antarctica. Foram anos de pesquisas, escuta ativa e testes até chegar no novo sabor que vem respeitando toda a história centenária desse refrigerante amado pelos brasileiros. E nada melhor do que marcar esse momento relembrando uma d as campanhas mais icônicas, com um resgate e uma homenagem a toda a história da marca, trazendo a combinação única de Guaraná Antarctica com pizza. É sobre celebrar o que construímos e seguir em busca de novas histórias”, afirma Juliana Grinberg, Diretora de Refrigerantes da Ambev.