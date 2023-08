Iniciativa da ViaBahia capacita mulheres no interior do Estado

Primeira concessionária federal com certificação internacional em gestão de segurança viária, a ViaBahia entende que o valor que uma empresa com a sua abrangência pode ter na sociedade ultrapassa os limites de sua área de atuação, que no seu caso são as rodovias.

Pensando nisso, a concessionária trabalha em diferentes agendas para gerar algum tipo de impacto positivo para os 27 municípios baianos conectados por suas estradas. Uma dessas agendas é o projeto Via Profissionalizante, que leva oportunidade de qualificação profissional para os moradores do interior.

A capacitação teve início no final do ano passado, em Amélia Rodrigues, em uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-BA). Com uma turma composta apenas por mulheres, o programa reuniu 31 participantes e explorou competências e rotinas variadas como gestão, noções de financeiro e atendimento ao público.

As participantes receberam certificação de conclusão do curso de captação | Foto: Divulgação | ViaBahia

O resultado não poderia ter sido mais positivo: após seis meses, 20% das alunas já tinham sido incorporadas ao quadro de funcionários da ViaBahia para trabalhar nas cabines de pedágio em Amélia Rodrigues. A expectativa é que, conforme novas vagas forem abertas, mais alunas sejam contratadas.



Participantes do Via Profissionalizante contratadas para atuar na praça de pedágio | Foto: Divulgação | ViaBahia

Moradora da cidade, Jirlane Nobre de Jesus Santos, de 24 anos, foi uma das contratadas. "Sou dedicada e guerreira. Um dos meus objetivos é garantir um futuro melhor para a minha família. Por isso, tenho expectativa de crescer dentro da empresa, passando e adquirindo conhecimento com meus colegas de trabalho", disse.



Diante do sucesso da iniciativa, a ideia é não parar por aqui. “Esse foi um projeto piloto. Queremos expandi-lo para outras cidades e torná-lo permanente”, afirma Viviane Rocha, gerente de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde da VIABAHIA.

Atualmente, 289 mulheres trabalham na concessionária. O número corresponde a 47% do total de funcionários da empresa.

Para saber mais e conhecer outros projetos da ViaBahia, acesse www.viabahiasa.com.br.