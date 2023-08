Poème Horto tem 40% do empreendimento vendido após um mês de lançado

Horto Florestal. É nesse endereço, um dos mais desejados da capital baiana, que a Moura Dubeux, a maior incorporadora do Nordeste e uma das maiores do país, apresenta seu mais novo empreendimento: o Poème.

Consolidado pelo seu estilo de vida acolhedor e repleto de possibilidades, o bairro recebe o Poème em um amplo terreno de 3.226 m² na Rua Sapucaia. Com torre única, 100% nascente, com 36 pavimentos, apenas 2 apartamentos por andar, o edifício dispõe de hall individual, 3 e 4 vagas de garagem, além de depósito privativo. Os apartamentos de 4 suítes oferecem plantas de 173,18m² e 203,91m², sendo projetados sob os mais modernos conceitos de conforto, valorizando a privacidade e exclusividade.

Fachada noturna | Foto: Divulgação

O projeto possui excelentes espaços pensados para o melhor uso por seus futuros moradores, todos com varanda gourmet e ambientes confortáveis.

Quando um projeto respira inovação, traz espaços de lazer diferenciados e aplica o conceito de sustentabilidade em suas áreas. Assim é o Poème.

Pensar em entretenimento, é imaginar um projeto diferenciado onde os futuros moradores terão à disposição piscina com raia de 25m, piscina infantil, hidromassagem aquecida, deck molhado, solarium, quadra de tênis e esportiva, área gourmet externa, salão de festas, brinquedoteca, fitness com espaço funcional , salão de jogos gourmet, pet place e pet care, dentre outros.

Quadra de tênis e esportiva | Foto: Divulgação

Um dos inúmeros diferenciais do Poème passa pelo conceito de sustentabilidade aplicado no empreendimento. Ele pode ser percebido e visto no uso de equipamentos que economizam água, como torneiras com temporizadores em 90% dos pontos das áreas comuns da edificação.



Além disso, o empreendimento traz medidas com a individualização dos medidores de consumo de água, energia e gás, aproveitamento de águas pluviais, aproveitamento de água de condensação do sistema de ar-condicionado, bicicletários, sensores de presença nas áreas comuns e infraestrutura para carregador de carro elétrico.

E como sempre, prezando pela melhor experiência e exclusividade para seus clientes, a Moura Dubeux apresenta a MD Store. Um diferencial do mercado de alto padrão, onde o cliente pode optar em personalizar sua unidade durante a obra, com excelente custo-benefício, para que ao receber as chaves, sua unidade já esteja com todos os acabamentos personalizados ao seu gosto.

Toda a inspiração dos autores e responsáveis pelo projeto.

“Sofisticação, exclusividade, charme, elegância e funcionalidade. Tudo isso com excelência em qualidade e planejamento. O POÈME representa um empreendimento com grandes diferenciais, para os clientes mais exigentes, projetado com cuidado e atenção nos mínimos detalhes.” É assim que Cássio Santana, arquiteto, define o Poème.

Fitness com espaço funcional | Foto: Divulgação

Já Benedito Abbud, paisagismo, valoriza o projeto paisagístico do Poème onde é possível tirar partido da topografia e das visuais do terreno, seguindo as mais novas tendências internacionais do bom morar e conclui: “É viver com lazer projetado para toda a família, abraçado pela natureza.”

“A Bossa acredita e valoriza as raízes e a identidade cultural do brasileiro.” É sob esse olhar que a Bossa Arquitetura levou ao Poème seu projeto de ambientação, criando para o empreendimento espaços autênticos que contam histórias e refletem o bem viver Soteropolitano, combinando elementos artesanais e tecnologia consciente, proporcionando conforto e bem-estar.

Moura Dubeux, uma empresa que respira solidez focando no futuro.

Maior empresa do mercado imobiliário do Nordeste, que completa 40 anos agora em 2023, e a única do segmento na região com capital aberto em 2020 na Bolsa de Valores de São Paulo - B3, a companhia vem apresentando crescimento robusto e constante nos últimos anos. Em 2021, a Moura Dubeux foi eleita a 15ª melhor incorporadora do Ranking da Engenharia Brasileira, sendo a única empresa nordestina nas 50 primeiras posições.