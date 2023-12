Rede D’Or é líder no Brasil em práticas ESG na saúde | A TARDE

A Rede D’Or, a maior empresa de saúde privada da América Latina, deu um passo significativo na incorporação de critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) em 2015, ao lançar o seu primeiro Relatório de Sustentabilidade. Desde 2020, esse relatório é auditado por terceiros, seguindo as diretrizes dos principais padrões globais de reporte de sustentabilidade, como GRI (Global Reporting Initiative) e SASB (Sustainability Accounting Standards Board).

Ao longo desse período, a empresa tem liderado iniciativas de negócios sustentáveis na área da saúde, implementando aprimoramentos em 73 hospitais e 54 clínicas oncológicas em todo o país. As conquistas e resultados nos pilares ambiental, social e de governança permitem que a Rede D’Or avance em direção a uma operação mais sustentável a cada ano.

Gestão Ambiental Premiada

Como signatária do Pacto Global da ONU desde 2020, a Rede D’Or aderiu à Agenda 2030 de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Inicialmente focada em cinco objetivos prioritários, a empresa expandiu seu compromisso para oito objetivos, destacando-se ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima). Em 2022, a empresa aprovou seu Planejamento Estratégico ESG, definindo metas socioambientais até 2030, incluindo a redução de 36% das emissões de gases de efeito estufa e o compromisso de zerar as emissões líquidas de carbono até 2050.

A Rede D’Or implementou também o Programa de Eficiência Energética, que visa otimizar o sistema de climatização e buscar reduzir em pelo menos 10% o consumo anual de energia elétrica até 2024. Além disso, a empresa está avançando na adesão ao Mercado Livre de Energia, com o objetivo de ter 74 unidades operando com fontes renováveis até 2025.

Em paralelo, ainda está sendo investido em um Programa de Eficiência Hídrica, visando a redução de 10% no consumo de água até 2024, com práticas como captação de água da chuva e reaproveitamento de água condensada da refrigeração. A empresa estabeleceu metas ambiciosas, como a meta global de atingir uma taxa de 30% de resíduos recicláveis até 2030, implementando práticas de logística reversa em parceria com a cadeia de fornecedores.

O alinhamento das iniciativas ESG tem rendido à Rede D’Or prêmios e reconhecimentos nacionais e internacionais, como: Melhores do ESG pela revista Exame; Marcas Mais Admiradas do Brasil – Band News; Valor 1000 categoria Serviços Médicos; MSCI ESG Ratings; Top Performer 2022 Epimed Solutions; 100 Mais Influentes da Saúde; nota “B” no Carbon Disclosure Project (CDP) – organização mundial que avalia os impactos ambientais nas corporações.

Excelência em Governança

Em 2020, com a Oferta Pública Inicial de ações (IPO), a Rede D’Or integrou o Novo Mercado, um grupo seleto de empresas de capital aberto com o mais alto nível de governança corporativa da Bolsa de Valores brasileira. Com a mudança, a Rede D'Or optou por aderir rigorosas práticas de governança sugeridas pela B3, como: presença de 20% de conselheiros independentes no Conselho de Administração; exigências de Compliance e implementação de Auditoria Interna, entre outras.

Ao aderir voluntariamente às práticas rigorosas sugeridas pela B3, a empresa demonstrou um compromisso com a integridade e transparência em suas operações. Um ano após a abertura de capital, a Rede D’Or foi incluída na carteira 2023 do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, principal indicador de sustentabilidade das empresas brasileiras na Bolsa de Valores.

Parcerias de Sucesso no Pilar Social

Na esfera social, a Rede D’Or destaca-se em iniciativas inclusivas, como a colaboração com o Instituto Proa, proporcionando oportunidades de desenvolvimento profissional a mais de 900 jovens de escolas públicas em todo o país. Durante a pandemia da Covid-19, a empresa também se destacou como uma das principais doadoras no Brasil, investindo mais de R$ 300 milhões na construção de hospitais de campanha e no apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Por meio de uma parceria com o governo estadual do Rio de Janeiro, a Rede D’Or, através do Instituto D’Or de Saúde Pública, administra o Hospital Estadual da Criança (HEC), na zona oeste carioca, que recentemente completou 10 anos. Este hospital é uma referência em atendimento pediátrico de alta complexidade, abrangendo ortopedia, transplantes e tratamento de câncer.

Ao longo dos anos, o HEC realizou mais de 200 mil consultas ambulatoriais, cerca de 48 mil cirurgias e mais de 250 transplantes em crianças e adolescentes de zero a 19 anos. Um caso notável de 2019 envolveu uma cirurgia rara em duas irmãs nascidas unidas pela região abdominal, resultantes de um parto de trigêmeas. Após um processo cirúrgico bem-sucedido, essas irmãs passaram nove meses no hospital durante o período de preparação e pós-operatório, e hoje levam uma vida normal.

O HEC destaca-se como um dos três hospitais no Brasil que realizam transplante renal em crianças com menos de 15 quilos, sendo o único hospital público no Rio de Janeiro com certificação ONA nível 3. Isso exemplifica como a Rede D’Or pode estender seu padrão de excelência em serviços de saúde por meio de sólidas parcerias público-privadas.

Confira aqui o Relatório de Sustentabilidade 2022 da Rede D’Or.