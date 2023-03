Saúde da mulher: saiba os cuidados para prevenir doenças

Quando foi a última vez em que você fez um check-up feminino? Se ficou difícil responder à pergunta, esse é um sinal de que precisa dar mais atenção à sua saúde. O dia 8 de março que pauta o Dia Internacional da Mulher traz à tona diversos temas importantes do universo feminino. A saúde é um deles, especialmente devido a uma rotina acelerada e estressante que faz com que muitas mulheres deixem de colocar em dia as consultas e os exames regulares, o que pode ocasionar graves problemas a longo prazo.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), condições autoimunes, cânceres e patologias ligadas a fatores hormonais estão entre as doenças de maior incidência em pessoas do sexo feminino. É o caso, por exemplo, do câncer de mama, que atinge cerca de 60 mil mulheres ao ano no Brasil, segundo dados do INCA.

A dra. Marla Cruz, diretora médica do Leme, marca pertencente a Dasa, maior rede de saúde integrada do Brasil, afirma que o câncer de colo de útero é outra doença com maior incidência entre as mulheres, sendo causado pelo vírus do Papilomavírus Humano (HPV), responsável por quase 100% dos casos. “A prevenção é um dos principais aliados no combate ao câncer de colo do útero e a vacinação contra o HPV representa a melhor forma de prevenção primária. Por isso, os pais devem estar atentos para vacinar seus filhos, ainda jovens, contra HPV”, pontua.

A especialista reforça que os exames preventivos, como papanicolau e colposcopia, são indispensáveis para detectar a presença do vírus e evitar agravamentos. “Quando as mulheres iniciam sua vida sexual, elas devem fazer o preventivo anualmente para detectar qualquer anormalidade logo e tratar imediatamente", diz a médica.

Além disso, uma das melhores formas de prevenção é adotar um estilo de vida e hábitos saudáveis, essas atitudes sempre fazem a diferença. “Mudar hábitos e adotar uma rotina saudável, dar atenção a qualidade de vida equilibrando exercícios físicos e alimentação balanceada é o caminho para evitar o desenvolvimento de doenças, além de trazer benefícios para a saúde”, ressalta.

Já a Dra. Rafaela Argones, médica radiologista do IMAGE, que também faz parte da Dasa, afirma a importância do público feminino tomar cuidados com a saúde como um todo e que realizar exames periodicamente e check-ups feminino possibilita a detecção precoce de algumas doenças silenciosas, além de preveni-las.

“A osteoporose, por exemplo, é uma doença silenciosa, que não apresenta sintomas, acometendo 6 mulheres para cada um homem acima de 50 anos, decorrente da queda dos níveis do hormônio estrogênio após a menopausa. O principal método para diagnosticar a doença é o exame de densitometria óssea, que mede a densidade mineral óssea na coluna lombar e no fêmur e deve ser realizado anualmente a partir dos 65 anos”, esclarece.

A médica ainda reforça que o diagnóstico precoce é fundamental para identificar patologias e para a busca da cura. “Por isso, é tão importante realizar o check-up anual e prestar atenção no ritmo e na qualidade de vida”, enfatiza Dra. Rafaela.

A especialista elenca algumas doenças que mais afetam as mulheres e os principais exames e vacinas para manter a saúde em dia.

Infecção urinária – Aproximadamente metade das mulheres terá um episódio de infecção urinária durante a vida, sendo pelo menos 30 vezes mais frequente que nos homens. Quando ocorre duas ou mais infecções urinárias (cistites) no período de um ano, ela se torna recorrente e fatores imunológicos, anatômicos e a possibilidade de cálculos renais devem ser avaliados. Nestes casos, a ultrassonografia e a tomografia de aparelho urinário podem contribuir para o ajudar no diagnóstico.

Depressão – o risco de depressão é de 10% a 25% para mulheres, enquanto de 5% a 12% em homens. Há uma soma de fatores sociais e biológicos responsáveis pela maior incidência de depressão entre as mulheres, que vão desde questões hormonais até a dupla jornada para conciliar carreira e tarefas domésticas.

Endometriose – A endometriose é uma condição que causa muita cólica menstrual por vezes incapacitante, dor na relação sexual e infertilidade, que muitas vezes levam mais de 10 anos para o seu diagnóstico. A doença pode ser diagnosticada através do histórico e exame clínico, mas também é preciso realizar a ultrassonografia e/ou ressonância magnética com preparo intestinal para o adequado mapeamento dos focos de endometriose, avaliação de sua extensão para decisão de melhor tratamento.

Doenças cardiovasculares – Já as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre as mulheres, de acordo com o Ministério da Saúde, e a probabilidade de morte por infarto ser 50% maior quando comparada aos homens. Uma das explicações refere-se ao menor calibre das artérias das mulheres. Com isso, as placas ateromatosas tendem a fechar mais as artérias delas, comparado aos dos homens, tornando-as mais propicias a oclusões arteriais, principalmente após a menopausa com a queda dos níveis estrogênico, que possui função protetora (através do seu efeito vasodilatador, evitando o acúmulo do LDL- colesterol ruim).

Somam-se outros fatores associados ao estilo de vida da mulher moderna como o crescimento da obesidade, o descontrole do diabetes, tabagismo, sedentarismo, o estresse do dia a dia, ansiedade e a pressão arterial elevada– fatores que também as deixam mais suscetíveis aos problemas cardíacos. Para evitar o infarto é sugerido avaliação cardiovascular com regularidade e a realização de exames como MAPA (medida da pressão arterial durante 24h), além da realização de teste ergométrico e em casos específicos até a tomografia de coronárias.

Sobre a Dasa

A Dasa é a maior rede de saúde integrada do Brasil. Faz parte da vida de mais de 20 milhões de pessoas por ano, com alta tecnologia, experiência intuitiva e atitude à frente do tempo. Com mais de 50 mil colaboradores e 250 mil médicos parceiros, existe para ser a saúde que as pessoas desejam e que o mundo precisa, estando presente em cada etapa de cuidado.

Acredita que para cuidar sempre é preciso cuidar por inteiro. Por isso, olha para a gestão da saúde de um jeito preventivo, preditivo e personalizado. Integra medicina diagnóstica, hospitais, genômica, oncologia, coordenação de cuidado, pronto atendimento, telemedicina, pesquisa clínica e ciência. Ao todo, conta com 15 hospitais referências e mais de 59 marcas entre medicina diagnóstica e hospitais, distribuídas em mais de mil unidades no Brasil.

A Dasa garante uma navegação ágil, descomplicada e sem atritos na jornada da saúde, tanto para pacientes quanto para médicos, por meio da sua plataforma de gestão de saúde digital, o Nav. Além disso, oferece soluções integradas e inovadoras de saúde corporativa, por meio do Dasa Empresas.

Somos Dasa e somos para toda a vida. Para mais informações, acesse: www.dasa.com.br

Sobre o Leme

O Laboratório Leme foi iniciado em 1973 com a inauguração da sua primeira unidade na Clínica São Lucas, no bairro do Garcia. O objetivo inicial era atender à crescente demanda de exames hormonais que existia em Salvador. Na década de 80, o LEME iniciou seu plano de expansão, ampliando suas instalações e nos anos posteriores inaugurou um novo ciclo com a abertura de novas unidades. Em 1998, tornou-se o primeiro centro de análises clínicas do Norte e Nordeste e um dos dez primeiros do Brasil a receber a certificação de Qualidade ISO 9002.

O Leme é uma marca executiva, com mais de 45 anos no mercado, conceituada, premiada e reconhecida pelo segmento. Os laboratórios Leme possuem unidades amplas, confortáveis e um púbico fiel que admira e indica a marca. Para mais informações, acesse: www.lableme.com.br

Sobre o Image

Fundado em 1999, no bairro de Itaigara, em Salvador, o Image Memorial hoje destaca-se como um dos melhores e mais avançados Centros de Diagnósticos do país. Em 2004, a abertura da segunda unidade, no bairro de Ondina, visou atender o crescimento da demanda por exames de imagem de qualidade. Em 2009, o Image Memorial inaugurou duas novas unidades de atendimento: uma no Campo Grande, um dos principais bairros da capital, e uma em Vilas do Atlântico, que marcou a primeira unidade da marca na região metropolitana. Desde 2005, o Image Memorial integra a DASA, a maior empresa de Medicina Diagnóstica e Saúde Preventiva da América Latina e a quarta maior do mundo.