Bahia registra 18 óbitos por Covid-19 em 24 horas

A Bahia registrou, nas últimas 24 horas, 1.791 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,11%) e 18 óbitos, totalizando 30.266 óbitos e 1.648.557 contaminados desde o início da pandemia. A informação foi divulgada na tarde deste sábado, 23, através do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).



Dentro do montante de contaminados, a Sesab informa ainda que 1.607.320 pessoas já conseguiram se recuperar da doença e cerca de 10.971 pacientes ainda encontram-se como ‘casos ativos’.

Na linha de frente do combate à pandemia, a secretaria informou que 67.239 profissionais baianos da área de saúde já testaram positivo para a Covid-19.

Ainda segundo a Sesab, mais de 1,94 milhões de suspeitas de contaminação por Covid-19 já foram descartadas do sistema. No entanto, ainda restam 356.703 sob investigação e aguardando o resultado dos exames.

UTIs

Segundo o boletim, a taxa de ocupação total dos leitos em todo estado corresponde a 61%. No entanto, o recorte percentual voltado para UTI adulto compreende 72% de ocupação.

Vacinação

Por fim, o balanço ainda informou que 11.643.595 pessoas foram vacinadas com a primeira dose, 10.750.100 com a segunda dose ou dose única, 6.651.609 com a dose de reforço e 1.276.750 com o segundo reforço.

Do público de 5 a 11 anos, 1.004.906 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 599.925 já tomaram também a segunda dose.