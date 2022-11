Bahia registra 371 casos de Covid-19 e 1 óbito nas últimas 24h

A Bahia registrou, nas últimas 24h, 371 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,02) e um óbito, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), divulgado nesta terça-feira, 1º.

Dos 1.703.991 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.672.254 já são considerados recuperados, 945 encontram-se ativos e 30.792 tiveram óbito confirmado. Os dados ainda podem sofrer alterações.

O boletim epidemiológico desta terça-feira contabiliza ainda 2.050.430 casos descartados e 358.895 em investigação. Na Bahia, 68.753 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.

Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta terça-feira.

Vacinação

Até o momento a Bahia contabiliza 11.723.702 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.860.312 com a segunda dose ou dose única, 7.455.495 com a dose de reforço e 2.488.305 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos, 1.061.993 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 716.536 já tomaram também a segunda dose. Do grupo de 3 e 4 anos, 58.786 tomaram a primeira dose e 18.744 já tomaram a segunda dose.