Covid-19 volta a crescer em quatro estados

O número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com resultado laboratorial positivo para a Covid-19 na população adulta, subiu em quatro estados. Conforme boletim InfoGripe Fiocruz desta quinta-feira, 10, estão em alerta os estados do Amazonas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Entre as capitais brasileiras, Salvador apresenta crescimento moderado na tendência de longo prazo.

Referente à Semana Epidemiológica (SE) 44, período de 30 de outubro a 5 de novembro, a análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 7 de novembro. Nas últimas quatro semanas epidêmicas, a prevalência entre os casos como resultado positivo para vírus foi de 74,6% para Sars-CoV-2 (Covid-19).

Nos estados do Alagoas, Amazonas, Rio de Janeiro e Pernambuco foi observado o crescimento na população adulta e também nas faixas etárias acima dos 60 anos. No Amazonas e no Rio de Janeiro, houve aumento nos casos positivos para Covid-19 somente na população adulta.

Em São Paulo e no Rio Grande do Sul, também foi observado aumento de casos positivos para Covid-19 na população adulta, sem refletir no aumento de casos de SRAG nos estados até a atualização recente.

Nas capitais

Ainda segundo o informativo, 12 das 27 capitais apresentam crescimento moderado na tendência de longo prazo até o mesmo período, entre elas, Salvador. Completam a lista: Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Teresina (PI). Nas demais, há queda ou estabilidade na tendência de longo prazo, e estabilidade nas semanas recentes (curto prazo).