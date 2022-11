Nova vacina da Pfizer contra Covid tem resposta contra nova variante

A vacina atualizada da Pfizer contra a Covid-19 apresentou resposta imunológica mais alta contra a subvariante Ômicron BQ.1.1 que o imunizante original. Os dados constam em estudo divulgado pela empresa nesta sexta-feira, 18.

Os níveis de anticorpos em adultos com 55 anos ou mais imunizados com a nova vacina aumentaram quase nove vezes mais em comparação aos que receberam a vacina original, que tiveram crescimento de duas vezes a produção de anticorpos.

O imunizante bivalente foi desenvolvido para combater a cepa original do coronavírus, encontrada em Wuhan, em 2019, e as subvariantes ômicron encontradas recentemente, incluindo a BQ.1.1, BA.4.6, BA.2.75.2 e XBB.1.

A BQ.1.1 tem sido associada ao crescimento de casos de coronavírus em diversos países, incluindo o Brasil.

A Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, recomendou o uso de máscaras por indivíduos do grupo de risco de agravamento da doença, como idosos, imunossuprimidos, gestantes e pessoas com comorbidades.

A população geral, segundo a nota técnica, deve usar o equipamento de proteção em locais fechados e mal ventilados, como transportes públicos, e ambientes abertos com aglomerações.