Bruna Higs canta versões em português e covers de anisongs no festival

Pela primeira vez em Salvador, a cantora Bruna Higs foi uma das atrações do palco Haru do Bon Odori neste sábado, 26. Ela é uma das vocalistas fixas do projeto Miura Jam, que apresenta versões em português e covers de anisongs.

Após a apresentação, Bruna conversou com o Portal A TARDE e afirmou que está sentindo a energia do público. "Foi incrível. Espero que amanhã seja melhor ainda", disse.

Filha de pai japonês e mãe brasileira, ela afirma que está no sangue fazer essa mistura com a cultura oriental. Em seu show ela apresenta músicas de animes e tenta agradar quem gosta das letras originais e quem prefere a versão em português.

"Trazendo as músicas em português a gente acaba fazendo as mensagens serem acessíveis para todo mundo. Eu sei que tem muita gente que gosta mais da versão japonês e aí a gente vai equilibrando as duas para tentar agradar todo mundo".

Ela revela que começou a se interessar pela cultura japonesa por causa de um anime e chegou a fazer sua mãe ligar para a TV Manchete quando o programa parou de exibir.

"Eu acho que essas músicas sempre estiveram presentes, devo minha profissão a isso. Juntar um gosto pessoal com trabalho, algo que a gente ama, não tem preço".