Carlinhos Brown será homenageado com a mais alta honraria da ALBA

Na próxima terça-feira, 13, Carlinhos Brown será homenageado em cerimônia na Assembleia Legislativa da Bahia, para receber a mais alta honraria da ALBA, a Medalha 2 de Julho.

A medalha será entregue a Brown como forma de reconhecer a importância e a grandiosidade da obra do artista, que rompeu barreiras discriminatórias no mundo musical, abrindo caminhos para outros músicos, sendo exemplo de força e resistência para jovens das periferias de todo o Brasil.

A cerimônia de abertura contará com apresentação da banda de percussão 'Pracatum', associação criada por Carlinhos Brown. Além das apresentações da Orquestra Afrosinfônica e Lazzo Matumbi, que será responsável por interpretar o Hino Nacional Brasileiro.

Com ideia proposta pela deputada Olívia Santana (PCdoB), a cerimônia contará com a presença do Presidente da Fundação Cultural Palmares João Jorge, do Presidente da Alba, o deputado Adolfo Menezes e da Secretária da Sepromi Ângela Guimarães, além de outras autoridades. Também estarão presentes, a mãe de Brown, Dona Madalena, o pesquisador Seu Mateus e o líder religioso Doté Hamilton.