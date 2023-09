Cineastas baianos lançam o curta ‘Borderô’ nesta sexta-feira

Dirigido pelos cineastas baianos Hilda Lopes Pontes e Klaus Hastenreiter, da Olho de Vidro Produções, o curta-metragem Borderô ganha sessão única em pré-estreia na noite desta sexta-feira, 1º. O lançamento do curta acontece no Teatro Gamboa, a partir das 19h, em sessão gratuita e aberta ao público, mas sujeita à lotação da sala.

No dia da estreia de uma peça de teatro, o diretor e a atriz do espetáculo (interpretados, respectivamente, por Paula Lice e Celso Junior) se surpreendem com apenas um único espectador na plateia (vivido por Leandro Villa). Eles precisam decidir, então, se cancelam ou mantêm a apresentação assim mesmo. As rusgas entre os dois, que além de parceiros são casados, não demoram a aparecer.

Essa é a trama do filme que foi rodado justamente no Teatro Gamboa. “Escolhemos esse teatro local porque é um lugar que conversa com a história da cidade e, de alguma forma, também com a história da própria atriz, Paula Lice. Nossa inspiração foi vê-la no palco do Teatro Gamboa. Temos muito carinho por esse espaço, nós que viemos do teatro, eu como ator, Hilda como diretora. É muito bonito poder voltar e ressignificá-lo como um lugar também de cinema”, observou Hastenreiter.

Os personagens acabam discutindo e refletindo sobre as dores e delícias do fazer artístico – apesar de relacionados ao universo do teatro, dizem muito respeito ao mundo do cinema.

Dessa forma, Borderô acaba sendo um filme de inclinação metalinguística, colocando em evidência o trabalho e a dedicação dos artistas em prol da arte, tão pouco valorizada no Brasil.

“A produção de curtas em Salvador aumentou muito nos últimos anos, não só em termos de quantidade, mas de qualidade. Tem muita gente boa que eu admiro muito, que também está nesse ritmo de fazer curta-metragem, aprendendo em cada um e tentando superar um depois do outro”, pontua o diretor.

E ele é otimista em relação ao futuro: “Eu acredito que os próximos anos vão ser ainda melhores. As políticas públicas estão sendo cada vez mais inclusivas para o curta-metragem, pensando uma execução mais fidedigna ao que uma produção dessa natureza merece em termos de orçamento, viabilidade e tempo. Eu acho que os próximos anos vão ser incríveis para se fazer curta-metragem aqui na Bahia”.

Marcas do gênero

Hilda e Hastenreiter possuem uma já longeva e premiada carreira no cinema à frente de curtas-metragens. O flerte com os gêneros cinematográficos sempre foi uma marca dessas produções, com destaque para o horror, o fantástico, musical – em filmes como Em Cima do Muro, Onze Minutos e Mamãe!.

No caso de Borderô, o musical aparece com destaque, com toques de melancolia também – as canções originais foram compostas pelos diretores em parceria com a artista Yanna Vaz. É através das performances musicais que os dois artistas em cena confrontam os anos de convívio, avaliando a relação, como casal e como artistas.

A diretora fala com empolgação sobre o gênero, ainda tão pouco explorado no Brasil. “Eu acredito muito no potencial do musical brasileiro, na potência do audiovisual do País e todo esse sonho começa a se tornar realidade nesta noite de pré-estreia”, afirma Hilda Lopes Pontes, que tem a intenção de desdobrar a história para um longa-metragem.

Para Hastenreiter, no entanto, os desafios de se fazer um filme musical não são poucos. “O maior desafio pra mim, na verdade, é a sincronia. Precisamos gravar as músicas antes e fazer com que os atores sigam a música enquanto a gente filma. É preciso também que a interpretação também consiga transmitir o aspecto mágico, fantástico próprio do musical, conversando com uma visão um pouco glamourizada da arte e do fazer artístico, mas sem espetacularização”.

Antes da sessão do curta, haverá um coquetel para os presentes e também a possibilidade de conversar com a equipe do filme.