Circo Picolino retorna ativistas com espetáculos em dezembro | A TARDE

Com 38 anos de produção e formação circense, o Circo Picolino retoma suas atividades com espetáculos nos dias 16 e 17 de dezembro, às 17h, na orla de Pituaçu, em Salvador. A entrada é gratuita, com a opção de pagar quanto puder.



O espetáculo circense traz uma diversidade de técnicas, incluindo aéreos, acrobacias, equilibrismo e outras expressões artísticas. Ele é resultado de uma residência artística contemplada pelo edital Diálogos Artísticos – Bicentenário da Independência na Bahia, e conta com o elenco: Alice Cunha, Any Gonçalves, Ed Carlos, Felipe Cerqueira, Lara Boker, Luana Tamaoki Serrat, Marcelo Galvão, Nina Porto, Pedro Silva e Yerko Haupt.

Residência

Marcelo Galvão, um dos idealizadores do projeto ao lado de Luana Tamaoki Serrat, Nina Porto, Felipe Cerqueira, destaco que o principal objetivo da residência é o de oportunizar um espaço de criação e troca artística com a diversidade de artistas de circo, dança, teatro e outras artes, para aprimorarem suas habilidades técnicas e expandirem a criatividade.

Em meio às práticas e experimentações cotidianas, Luana, Nina, Felipe e Marcelo - que vêm acompanhado todo o processo de reforma do canteiro central da orla de Pituaçu -, começaram no início de 2023 a se reunirem com o propósito de refletir sobre as necessidades emergentes de corpos pós-pandêmicos e a ocupação artística no Picolino.