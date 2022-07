Coletivo convoca homens gays para encontros de acolhimento

O Corre Coletivo Cênico convida homens gays para a 2ª temporada de encontros de afetos ‘Corre pra sentir’. No dia 23 começam as rodas de conversas em conjunto a práticas corporais e jogos teatrais, com o objetivo de destravar memórias, troca de afetos e histórias de vida.

O coletivo é formado pelos multiartistas Anderson Danttas, Igor Nascimento, Marcus Lobo, Luiz Antônio Sena Jr e Rafael Brito. O encontro vai acontecer a cada 15 dias e termina no dia 29 de Outubro. As rodas de conversa vão abordar temas como o amor e liberdade de expressão, família e saúde.

A única exigência para participar é ser homem gay (Cis ou Trans). A programação pode ser conferida no perfil do instagram do coletivo @corre_ba.

De acordo com Rafael Brito, o projeto provoca encontros que vão além do cotidiano. “A iniciativa é para que esses homens possam falar sobre as suas histórias, falar sobre como é ser um corpo gay nessa sociedade que é homofóbica, violenta e heteronormativa. É um abraço, uma escuta entre amigos, um olhar atento”.

Segundo Luiz Antônio, a segurança é garantida. “É um lugar que prima pelo acolhimento. Não há motivo para preocupação. O que acontece nos encontros fica nos encontros". Ele diz ainda que espaços de reflexão não são muito comuns, e esse é um dos motivos pelo qual a ação irá acontecer em vários locais. “A gente está pensando em relacionar os temas que estamos querendo discutir com os espaços que vamos ocupar”.

*Sob a supervisão editora Meire Oliveira