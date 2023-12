Conselho de Política Cultural de Salvador tem inscrições abertas | A TARDE

As inscrições para o cadastramento de candidatos e eleitores no Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) de Salvador estão abertas até os dias 12 de janeiro para candidatos e 27 do mesmo mês para eleitores. Interessados devem consultar as informações e orientações no site. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato também pelo e-mail [email protected].

As eleições visam eleger conselheiros titulares e suplentes para os 10 segmentos e 10 territórios culturais da cidade, conforme estabelecido pela Lei 8.551/2014. Para votar, agentes culturais de Salvador precisam ser maiores de 16 anos e residentes na capital. Para se candidatar, é necessário ter pelo menos 18 anos, residir na cidade e atuar na área cultural por no mínimo três anos.

Os representantes eleitos abrangerão diversas linguagens artísticas e segmentos culturais, como Artes Visuais, Audiovisual, Circo, Culturas Identitárias e Inclusivas, Cultura Popular, Dança, Literatura, Música, Patrimônio Material e Imaterial, ou Teatro. Além disso, serão eleitos representantes dos territórios correspondentes às Prefeituras-Bairro de Salvador, como Centro/Brotas, Subúrbio/Ilhas, Cajazeiras, entre outros.

O CMPC é um órgão colegiado da Fundação Gregório de Mattos, integrante do Sistema Municipal de Cultura, responsável por funções consultivas, normativas, deliberativas e fiscalizadoras da política cultural do município.