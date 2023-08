Médicos Sem Fronteiras realiza exposição fotográfica em shopping

A organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) estará no Shopping da Bahia com a exposição fotográfica interativa "Pergunte ao Tempo", do dia 1º de setembro a 6 de outubro. São 12 registros marcantes da história da MSF, com o desafio do público perceber se a imagem é antiga ou atual.

Para obter a resposta, os visitantes só precisam apontar o celular para o QR Code disponível junto às imagens e acessar os vídeos e os textos explicativos sobre o contexto de cada uma das crises humanitárias.



Um dos registros revela uma fila sem fim formada por crianças, mulheres e homens com olhares perdidos em um local em Bangladesh. Eles são refugiados Rohingyas que estão fugindo da violência em busca de uma vida melhor. Ao lado do painel, a pergunta: “de que ano essa imagem é? 1978 ou 2018?”.

Neste caso, a resposta correta é 2018. Desde os anos 90, mais de um milhão de refugiados Rohingyas já fugiram da violência em sua comunidade natal. Mesmo após todos esses anos, a migração ainda é um problema enfrentado por essa população. Hoje, há mais de 800 mil refugiados Rohingyas em Bangladesh, a maioria em Cox’s Bazar, o maior acampamento de refugiados do mundo.

Com esse olhar sobre o tempo, a exposição tenta provocar o público a refletir sobre as constantes guerras, conflitos, epidemias e catástrofes que afetam as pessoas mais vulneráveis.

Os interessados podem conferir a mostra virtualmente através deste link.