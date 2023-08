Salvador recebe exposição “Brumadinho de Braços Abertos”; conheça

A exposição “Brumadinho de Braços Abertos” chega a Salvador nesta segunda-feira, 28, e vai até o próximo domingo, 3. A mostra estará no Centro Histórico, com painéis na Praça Municipal, Praça da Cruz Caída, Praça da Sé, Casa do Carnaval e Terreiro de Jesus, de 9h às 17h.

O objetivo é divulgar as riquezas culturais e naturais do município e impulsionar o turismo na região, que se recupera após o rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em 2019.

A mostra, inspirada em livro homônimo lançado em 2022, reúne grandes painéis com imagens da cidade mineira, algumas captadas pelo fotógrafo Kadu Niemeyer, também responsável pelas fotos do acervo e das obras de seu avô, Oscar Niemeyer.

Além disso, a exposição, que já passou por várias capitais brasileiras, conta ainda com fotografias do arquivo da prefeitura de Brumadinho.

Brumadinho de Braços Abertos

Os 50 painéis da exposição registram a exuberante natureza local, destacam os conjuntos paisagísticos considerados patrimônio histórico, as construções seculares, as manifestações culturais, os espaços para a prática de esportes radicais e a atividade de mineração.

Essas imagens estão circulando pelo país para mostrar a vocação turística do município. A mostra já passou por Belo Horizonte (Aeroporto de Confins), Brumadinho, Rio de Janeiro (Aeroporto Santos Dumont), Brasília (Congresso Nacional) e São Paulo (Aeroporto de Congonhas), e ainda será exibida em Porto Alegre.

Brumadinho de Braços Abertos é realizada pela Eshow, com o apoio da prefeitura de Brumadinho, do Comitê Gestor do Dano Moral Coletivo, do Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural (IPHAN) e da Prefeitura de Salvador.

Brumadinho

Fundado em 1938, o município de Brumadinho, com população estimada em 41 mil habitantes, pertence à Região Metropolitana de Belo Horizonte. O nome da cidade, antes distrito de Brumado do Paraopeba, tem origem na palavra bruma, que significa nevoeiro, nebulosidade, muito comum em regiōes montanhosas.

Fica na cidade o maior museu a céu aberto do mundo, o Inhotim, que recebe anualmente turistas de todas as partes do planeta. Arte e natureza estão juntas ao longo dos 140 hectares de visitação, que reúnem cerca de 700 obras de artistas de vários países, em meio a um Jardim Botânico de mais 4,3 mil espécies raras de todos os continentes. O Parque Estadual da Serra do Rola Moça, de rica biodiversidade, com trilhas em que se pode contemplar espécies do Cerrado e da Mata Atlântica, também tem parte de sua área em Brumadinho.