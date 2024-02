Feijoada Literária da Caramurê acontece neste sábado | A TARDE

Conhecida pela pluralidade de experiências, misturando gastronomia, música e literatura, a Feijoada Literária terá mais uma edição neste sábado, 3, e conta com os artistas convidados Roberval Santos e Vânia Abreu. O evento começa às 12h no espaço “Caramurê - Café, Arte e Livros” no Comércio.

A feijoada todo sábado está se tornando tradição no recém inaugurado restaurante, mas com música e literatura, a chamada “Feijoada Literária”, só acontece em datas específicas. No dia 3 de fevereiro é um desses casos e ela será muito especial, já que contará com a presença da cantora, historiadora e escritora Vânia Abreu.

Vânia mora em São Paulo, mas sempre está aparecendo em solo baiano. A intérprete possui dois livros escritos que foram publicados pela Caramurê, “Eu e meu lugar” e “O menino que ouvia tudo que havia”, neste dia será uma ótima oportunidade para vê-la e conseguir o autógrafo da artista.

A Feijoada Literária já reuniu inúmeras pessoas em suas três edições, que tiveram as participações dos escritores Marcus Vinícius Rodrigues, Marielson Carvalho e Nivaldo Lariú.

O editor da Caramurê, Fernando Oberlaender, comenta: “O desejo meu e de Márzia Chastinet, minha sócia, é que o consumidor de livros além de comprar, saboreie nossos pratos, aprecie a vista, beba um café ou uma taça de vinho, escute música e tenha uma vivência com a cultura da Bahia”.





Serviços Feijoada Literária Data e horário: 03/02/2024 às 12h Local: Caramurê - Café, Arte e Livros na Doca 1 (Av. da França, S/N - Comércio, entre a lanchinha e o Hub Salvador) Valor do couvert: R$20,00 (mínimo) Contato: Fernando Oberlaender tel (71) 981311683